Serie A: twee wedstrijden (en mogelijk hele eerste speeldag) uitgesteld na brugramp Genua

De twee clubs uit Genua (Sampdoria en Genoa) kregen van de Serie A de toestemming hun wedstrijden later in te halen. De nieuwe data voor de wedstrijden zullen de komende dagen worden aangekondigd.

De mogelijkheid bestaat nog dat de hele eerste speeldag wordt uitgesteld. Daaromtrent is nog geen duidelijkheid.

In het duel tussen Sampdoria en Fiorentina zouden landgenoten Dennis Praet (Sampdoria) en Kevin Mirallas (Fiorentina) elkaar ontmoeten.

Ingestort

Bij de instorting van de Morandibrug van dinsdag werden tot dusver 38 doden geteld. In ziekenhuizen liggen nog negen gewonden die in levensgevaar zijn. Tientallen auto's stortten circa 45 meter naar beneden toen de brug het begaf. Ze kwamen in het riviertje Polcevera of op de oevers tussen brokstukken van de verkeersbrug terecht. Hulpdiensten zoeken in de puinhopen nog naar slachtoffers.