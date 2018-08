Serie B raakt niet vol

Sereniteit en tweede klasse, het lijken twee begrippen die niet samengaan. In België was er vorig seizoen voor het zoveelste jaar op rij een probleem met licenties en faillissementen. Het was een grote klucht, maar in vergelijking met de Serie B slechts miniem. Drie faillissementen en slechts 19 ingeschreven teams zijn daar het resultaat van een chaotische zomer.

Bari en Cesena begonnen de stoelendans. De Italiaanse bond verklaarde beide clubs failliet, waardoor die moesten herbeginnen in de vierde klasse. Daar kwam even later nog Avellino bij, dat een investeerder had die niet was toegelaten in de Serie B. De Belgisch getinte club ging in beroep, maar bij de rechtbank was de zaak geen prioriteit.

Het dossier-Avellino volgde pas na dat van Parma en Chievo Verona. Die eerste club werd beschuldigd van matchfixing en kon zo mogelijk twee punten van het eindtotaal van vorig seizoen verliezen. In dat geval was niet Parma maar Palermo gepromoveerd naar de Serie A.

Chievo Verona moest dan weer terechtstaan voor het gebruik van 25 miljoen euro vals geld in een deal met Cesena. Chievo kon zes punten verliezen, waardoor het zou degraderen naar de Serie B en Crotone die plaats in de hoogste klasse zou overnemen.

Ondertussen zijn de drie rechtszaken afgelopen en kwamen Parma en Chievo met de schrik vrij. Voor de drie faillissementen werd geen oplossing gevonden. Drie van de vier degradanten van vorig seizoen konden de vrijgenomen plaatsen innemen, maar daar was de Serie B niet voor te vinden.

Vorige week maakte die de kalender bekend en daar was slechts plaats voor 19 teams. Dat was zeer tegen de zin van de Italiaanse bond, dat er minstens 20 wilde.

Naast al deze faillissementen en rechtspraken moet Foggia ook nog eens met 8 punten in het rood aan het seizoen beginnen. Kortom, de Serie B gaat dit weekend onder een duister gesternte van start.