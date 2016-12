Siani: 'Ik voel me klaar voor het buitenland'

Op 21 december wordt Sébastien Siani dertig jaar. Toch gaan zijn prestaties bij KV Oostende nog crescendo. En dat geldt evenzeer voor zijn ambitie. Hij ontkent niet te lonken naar een transfer met een sportieve en financiële meerwaarde.

'Ik blijf voortwerken. Dat ik me bij de nationale ploeg met spelers van een bepaald niveau kan meten, is verrijkend. Het gaf mij de goesting en de kracht om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik voel mij klaar voor het buitenland, mocht er een aanbieding komen waarvan iedere betrokken partij beter wordt.'

Hij wil ook weer gaan studeren. 'Blijf ik bij Oostende, dan begin ik daar volgend jaar al mee. Na mijn carrière wil ik een eigen bedrijf, misschien wel in immobiliën. Daarom wil ik management en marketing gaan studeren. We zullen zien. Nu zet ik in op een goeie Afrika Cup met Kameroen en op een goed seizoeneinde met KVO.'

Lees de volledige reportage met Sébastien Siani in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 21 december.