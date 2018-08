Soeverein Genk plaatst zich met vingers in de neus voor play-offronde

Racing Genk begon furieus aan de partij in Polen. Maehle en Samatta toonden zich in het openingskwartier al gevaarlijk, en na twintig minuten was het raak voor de Tanzaniaan. Samatta knikte een voorzet van Ndongala voorbij een kansloze Buric, 0-1. De Limburgers lieten meer dan eens hun topvorm zien en Lech Poznan had het erg moeilijk met de snelle aanvalspogingen van de bezoekers. Trossard miste na 23 minuten een gouden mogelijkheid op de 0-2.

Poznan herstelde zich in het tweede deel van de eerste helft enigszins, Gytkjaer trapte de beste Poolse kans over. In de toegevoegde tijd van de eerste periode maakte Racing Genk de wedstrijd echter helemaal dood. Na een penaltyfout op Ndongala trof Trossard raak vanaf elf meter, 0-2.

Na rust startten de manschappen van Philippe Clement slordig. Janywski kopte op de paal en in de rebound vlamde Cywka van buiten de zestien de 1-2 tegen de touwen. Genk herpakte zich langzaam en via Malinovskyi en Berge lieten de bezoekers opnieuw enkele uitstekende mogelijkheden onbenut. Het Poolse offensief ging liggen en de partij bloedde helemaal dood. Het bleef 1-2.

In de play-offronde, de laatste voorronde van de Europa League, treffen de Limburgers Bröndby. De Denen wonnen tegen het Servische Spartak Subotica de terugwedstrijd in eigen huis - ondanks tachtig minuten met een man minder - met 2-1, na het heenduel in Servië ook al met 1-3 te hebben gewonnen.