Southampton op jacht naar eremetaal

Het voorbije decennium heeft de fans van Southampton, dat zondag op Wembley tegen Manchester United de finale van de ligabeker speelt, emotioneel extreme momenten bezorgd. Tien jaar geleden gingen ze op St.Mary's sportief door een diep dal. Het was in tweede klasse strijden tegen de degradatie, een strijd die de ploeg in 2009 verloor. Na twee seizoenen in Division One ging het in één ruk naar de Premier League en naar de top.

...