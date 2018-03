Spaans publiek laat het afweten

Het lijkt het Spaanse voetbal voor de wind te gaan, met vier clubs in de Europese kwartfinales (FC Barcelona, Real Madrid en FC Sevilla in de Champions League en Atlético Madrid in de Europa League) en de daarbij horende recettes, maar op nationaal vlak ziet het er minder rooskleurig uit, want het publiek blijft weg.

Die tendens valt zelfs op bij traditieclubs als Barça, Real en Athletic Bilbao, de enige die onafgebroken tot de elite behoren sinds de oprichting van de Primera División in 1928.

Voor de achtste finales in de Europa League, waarin ze uitgeschakeld werden door Marseille, konden de Basken rekenen op de steun van 40.000 getrouwen in San Mamés. Enkele dagen eerder zaten er 'slechts' 30.000 fans in 'de kathedraal' voor de competitiematch tegen Leganés. Het was de achtste keer al dit seizoen dat het aantal onder de grens van de 40.000 lag. Het historische gemiddelde van 43.594 toeschouwers in het seizoen 2014/15 zal Bilbao dus al zeker niet halen.

Ook bij Barça is de terugloop merkbaar. Tegen Chelsea kon de blaugrana pronken met 85.000 aficionados, maar in de competitie zijn de cijfers heel wat minder. Op één seizoen tijd hebben de Catalanen (voorlopig) hun gemiddelde van 77.527 in 2016/17 zien dalen tot 67.464 nu, dat is zowat 10.000 per wedstrijd minder.

Real is nauwelijks beter af, het ging op dezelfde tijd van 72.187 gemiddeld naar 68.115 dit seizoen. In de derby tegen Getafe zaten er zelfs maar 55.100 toeschouwers op de tribunes!

Om die val te verklaren wijzen velen naar het speelschema, met wedstrijden van zaterdagnamiddag tot zondagavond. Bezoekende fans zijn niet geneigd om zich te verplaatsen voor een wedstrijd om 20.45 uur op een zondagavond.

Maar de duidelijkste oorzaak lijkt toch wel de prijs van de tickets. Voor een bescheiden plaats in Camp Nou tel je algauw 90 euro neer, en dat voor een doorsneewedstrijd tegen Real Zaragoza...