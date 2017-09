Spanje en Italië strijden om rechtstreeks WK-ticket

In een kwalificatiepoule waar de concurrenten ver van het niveau zitten van de twee tenoren, kijken Spanje en Italië elkaar op 2 september in de ogen. Ze hebben elk 16 op 18 punten. De enige twee punten die verloren gingen, zijn te wijten aan een gelijkspel in het Juventus Stadium, waar de Azzurri en La Roja het eind 2016 op 1-1 hielden (een goal van Vitolo en een penalty van Daniele De Rossi). De twee teams ontmoeten elkaar nu in het stadion van de Koninklijke. De winnaar van de match neemt een serieuze optie op groepswinst en dus rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Rusland....