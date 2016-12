Special Premier League woensdag in de winkel

ROMELU LUKAKU

De spits van Everton en de Rode Duivels opende de deuren van zijn huis in Engeland voor ons. Hij praatte honderduit over zijn passie voor het spelletje en zijn ervaringen in Engeland.

TOP 25

Wie waren de beste 25 voetballers uit die 25 seizoenen Premier League? We staken de koppen bij elkaar en kwamen met een eigenzinnige top 25.

VOETBAL & PUBS

Wie Engels voetbal zegt, zegt schuimende pints of lager. We stuurden onze beste drinker op kroegentocht over Het Kanaal. Dat leverde soms verrassende verhalen op. Of hebt u al eens 'Sweet Caroline' moeten zingen terwijl u gewoon een voetbalmatch wilde bekijken?

JOHN MOTSON

Als u de stem van John 'Motty' Motson hoort, waant u zich in een Brits voetbalstadion. The Voice of English Football is al sinds 1971 commentator bij Match of the Day. We gingen bij hem op de thee en werden enthousiast ontvangen. "Hello there! Good morning! How are you?"

DE TV-RECHTEN EN DE VOETBALMILJONAIRS

De hallucinante bedragen voor tv-contracten maakten van de Premier League de rijkste competitie ter wereld en van zijn voetballers multimiljonairs. Hoe is dat zo gekomen? We nemen u mee terug in de tijd.

