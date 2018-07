Vanavond spelen de Rode Duivels op het WK 2018 in Rusland hun halve finale tegen Frankrijk. Omdat we deze unieke gebeurtenis in de geschiedenis van het Belgische voetbal wilden meepikken in ons magazine van deze week, sluiten we het nummer pas vannacht af.

Dat heeft als gevolg dat Sport/Voetbalmagazine niet zoals gewoonlijk morgen/woensdag verkrijgbaar is, maar pas een dagje later, op donderdag.

Veel leesplezier!

De redactie