Standard sleept in slotfase gelijkspel uit de brand tegen Ajax

Standard begon aanvankelijk uitstekend aan de partij. Een ongrijpbare Carcela was tot twee maal toe erg gevaarlijk en Ajax hapte naar adem. De Amsterdammers lieten het commando aan de Rouches, maar prikten na twintig minuten wel scherp tegen.

Ochoa verkeek zich op een voorzet van Tadic en sluipschutter Huntelaar was er als de kippen bij om de 0-1 op het bord te zetten. Meteen na het doelpunt van Ajax was Sa, die voor het eerst in een officiële wedstrijd op het veld verscheen dit seizoen, dichtbij de gelijkmaker, maar er was iets gebroken bij de Luikenaars.

Na 34 minuten rondde Tadic een mooi uitgesponnen aanval van de Ajacieden af, 0-2. De Rouches openden hun tweede helft met een portie hernieuwd enthousiasme, maar bleken achteraan eens te meer kwetsbaar. Ajax counterde naar hartelust en Ziyech en Klaassen misten uitstekende mogelijkheden voor de bezoekers.

Het was wachten op het moment waarop Carcela opnieuw wakker werd en dat moment kwam. Na 68 minuten bracht de Belgische Marokkaan Standard terug in de wedstrijd met een fantastisch doelpunt. Na een individuele actie - inclusief Zidane-beweging - vloerde hij Ajax-doelman Onana met een schot van net buiten de zestien.

Sclessin was wakker en ontplofte bijna toen de net ingevallen Emond een minuut later tegen de paal kopte. Een drinkpauze en enkele Amsterdamse wissels braken het Luikse overwicht even, maar met een poging van Marin bleef de druk op het Amsterdamse doel hoog.

Drie minuten in blessuretijd kwam de verdiende gelijkmaker er alsnog, met dank aan de invallers. Djenepo ging in de zestien onderuit, en Emond legde de elfmeter koelbloedig tegen de touwen, 2-2.

De terugwedstrijd in Amsterdam vindt volgende week dinsdag (om 20u30) plaats. Nog dinsdagavond speelden Slavia Praag en Dynamo Kiev 1-1 gelijk. De terugwedstrijd volgt volgende week dinsdag. De winnaar van de dubbele confrontatie tussen beide teams treft in de play-offronde, de laatste voorronde, Ajax of Standard.