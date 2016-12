Standard uitgeschakeld in Europa League na 1-1 tegen Ajax

Op Sclessin, waar bondscoach Roberto Martinez in de tribunes zat, gingen de poppen al na vijf minuten aan het dansen. Ajax-supporters gooiden vuurpijlen op het veld en in de Standard-vakken. Scheidsrechter Madden legde de wedstrijd even stil en liet omroepen dat hij de wedstrijd definitief zou staken als er nog een incident met vuurwerk zou volgen. In de heenwedstrijd hadden de Standard-fans in de Amsterdam ArenA met vuurpijlen gegooid.

Na het oponthoud kreeg Jean-Luc Dompé een grote kans. Hij kwam oog in oog met Diederik Boer, maar de Nederlandse doelman devieerde zijn poging voorlangs. Aan de overzijde verlengde Davy Klaassen een vrije trap. Corentin Fiore bracht redding op de lijn. Het veredeld B-elftal van Ajax kwam meteen daarna toch op voorsprong. Anwar El Ghazi controleerde een verre bal van Klaassen. De flankaanvaller klopte Guillaume Hubert met een strakke knal: 0-1. De troepen van Aleksandar Jankovic reageerden met een afstandsschot van Dompé, maar dat ging naast.

Late gelijkmaker

Voorin liet bij Standard de afwezigheid van de geschorste Ishak Belfodil zich voelen. Fiore bleef ook in de tweede helft sterretjes zien tegen El Ghazi. Die laatste besloot echter op Hubert. Even later probeerde Abdelhak Nouri het van ver. Standard ontsnapte maar net aan de 0-2. Boer was verder alert op een kopbal van Isaac Mbenza. Mateo Cassierra kwam vervolgens na een knappe doorsteekpass van de balvaardige Nouri alleen voor Hubert, die met zijn been Standard in de wedstrijd hield.

De thuisploeg trof in de 85e minuut dan toch raak via invaller Benito Raman. Hij kopte een voorzet van Réginal Goreux tegen de netten. Bij een goed uitgevoerde Ajax-counter wrong El Ghazi een dot van een kans de nek om en Orlando Sá kwam nog een teen tekort op een voorzet van Mbenza, waardoor de wedstrijd op 1-1 eindigde.

In de andere wedstrijd in groep G trok Celta de Vigo aan het langste eind bij het Panathinaikos van Paul-José Mpoku (ex-Standard), die de hele wedstrijd op het veld stond.

In de eindstand telt Ajax 10 punten, voor Celta de Vigo (9), Standard (7) en Panathinaikos (1).

(Belga/RR)