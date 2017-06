Straatsburg naar Ligue 1 dankzij Belg Baptiste Guillaume

Negen jaar na de degradatie uit de Ligue 1 mag Straatsburg komend seizoen weer aantreden op het hoogste niveau. De Elzassers, die na financieel wanbeheer in 2011-2012 teruggezet werden naar vijfde klasse, wonnen tegen alle verwachtingen in de titel in de Ligue 2. Met negen doelpunten en vier assists had onze landgenoot Baptiste Guillaume, voor een seizoen gehuurd van Lille, een serieus aandeel in de tweede opeenvolgende promotie van Le Racing. Opmerkelijk genoeg grabbelde Guillaume al zijn doelpunten en assists bij elkaar na de winsterstop. In de terugronde scoorden slechts vier spelers meer dan Guillaume, onder wie zijn ploegmaat Khalid Boutaïb. In maart werd de 21-jarige Belg zelfs uitgeroepen tot speler van de maand in de Ligue 2. 'De klik kwam er al in november na een gesprek met trainer Thierry Laurey', vertelt Guillaume. 'Hij maakte mij duidelijk dat ik meer man moest worden wilde ik mijn plaats veroveren in het voetbalwereldje. En ik moest maar eens bevrijd gaan voetballen in de wedstrijden. Eind november gaf ik mijn eerste assist tegen Le Havre en ik was vertrokken. Jammer dat ik mijn doelstelling van tien doelpunten niet heb gehaald.'

Guillaume, die in Frankrijk ooit vergeleken werd met Olivier Giroud, komt van heel ver terug. De voorbije twee seizoenen kwam hij niet verder dan 2 doelpunten in 37 wedstrijden in de Ligue 1. Er werd hem vaak verweten dat hij niet efficiënt genoeg was in de zestien. In december 2015, een paar maanden na zijn omstreden transfer van Lens naar Lille, werd Guillaume door L'Equipe zelfs in de top vijf van floptransfers van het seizoen gezet. Anderhalf jaar later mag Guillaume zijn plek opeisen in de Ligue 1. Al zal dat ondanks zijn lopend contract tot 2020 zeker niet bij Lille zijn. Het bestuur wil hem definitief verkopen en hoopt zoveel mogelijk te recupereren van de ruim vier miljoen euro die het twee seizoenen geleden investeerde. Straatsburg voert de forcing om Guillaume binnen te halen. 'Ik zou met mijn ogen dichten terug wil keren naar Straatsburg. Maar ik beslis niet alleen.'

Alain Eliasy