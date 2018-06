Straks alle wereldkampioenen in achtste finales?

Op het WK in Rusland zijn zeven van de acht wereldkampioenen sinds 1930 vertegenwoordigd, enkel Italië plaatste zich niet voor de Wereldbeker. Tweevoudig wereldkampioen Argentinië kroop dinsdagavond door het oog van de naald, maar strijdt nog altijd mee. Uruguay (wereldkampioen in 1930 en 1950), Frankrijk (1998), Engeland (1966), Spanje (2010) schaarden zich eerder al bij de laatste zestien.

Als vijfvoudig wereldkampioen Brazilië (1958, 1962, 1970, 1994 en 2002) en viervoudig wereldkampioen Duitsland (als West-Duitsland in 1954, 1974 en 1990 en als ééngemaakt Duitsland in 2014) daar straks ook in slagen, dan stoten ze alle zeven door tot de knock-outfase. De Seleçao heeft genoeg aan een gelijkspel tegen Servië, de Mannschaft moet met twee goals verschil winnen van Zuid-Korea, anders is het afhankelijk van het resultaat in Mexico-Zweden.

Nooit eerder sinds de invoering van het format 32 landen in 1998 haalden zoveel wereldkampioenen de laatste zestien. Op het WK 2014 in Brazilië waren ze alle acht vertegenwoordigd, maar overleefden Spanje, Engeland en Italië de poulefase niet. In 2010 in Zuid-Afrika, waar Spanje zijn eerste wereldtitel veroverde, begonnen zeven wereldkampioenen aan het tornooi, maar moesten Italië en Frankrijk al na drie wedstrijden inpakken.

In 2006 in Duitsland bereikten alle zes aanwezige wereldkampioenen de knock-outfase Uruguay nam niet deel. In 1998 waren dat er vijf van de zes: gastland Frankrijk veroverde op dat tornooi zijn eerste wereldtitel, Uruguay was er niet bij. Daartussen was er nog het WK 2002 in Zuid-Korea en Japan, waar Argentinië, Uruguay en Frankrijk sneuvelden in de groepsfase en alleen Brazilië, Engeland, Italië en Duitsland verder bekerden.

Aantrekkelijke affiches(?)

Zeven wereldkampioenen bij de laatste zestien, dat levert natuurlijk op papier fraaie achtste finales op. Zo botsen Frankrijk uit groep C en Argentinië uit groep D op elkaar in de achtste finales en na vanavond mogelijk ook Brazilië en Duitsland, een duel dat vier jaar geleden nog op een spectaculaire 1-7 eindigde in de halve finales. Uruguay neemt het dan weer op tegen regerend Europees kampioen Portugal.

Of die clashes der giganten ook aantrekkelijke duels opleveren, is natuurlijk nog maar de vraag. Europees vicekampioen Frankrijk kon nog niet echt overtuigen en wat Argentinië liet zien, is al helemaal niet om over naar huis te schrijven. Ook Spanje plaatste zich met de hakken over de sloot en Brazilie en Duitsland, voor het tornooi tot topfavorieten gebombardeerd, zoeken duidelijk nog naar hun beste vorm.

Misschien een gouden opportuniteit voor de Rode Duivels? Van alle wereldkampioenen overtuigde tot dusver alleen Engeland echt, en die kunnen de Belgen pas opnieuw tegenkomen in de finale...