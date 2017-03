Stuivenberg: 'Bij RWDM leerde ik op mijn tong te bijten'

Albert Stuivenberg over...

... zijn beginperiode als trainer:

'De eerste jaren was ik nog veel te veel die ambitieuze voetballer die het spel en de oplossingen op het veld zag. Mijn spelers zagen die niet altijd, daar had ik veel moeite mee. Tot je leert dat iedereen verschillend is. Dan ga je je afvragen: hoe kan ik die speler helpen om beter te leren waarnemen? Ik deed veel ervaring op; ik kreeg in de loop der jaren alle jeugdteams wel een keer onder mijn hoede.'

'Op mijn 30e werd ik hoofd opleidingen bij Feyenoord en tussendoor mocht ik even bij RWDM aan de slag, waar ik ook hoofd opleidingen werd, en de assistent van Ariël Jacobs. In België belandde ik in een andere cultuur. Als ik mijn directheid niet wat bijvijlde, kon ik niet bereiken wat ik wilde bereiken. Bij RWDM leerde ik op mijn tong te bijten.'

... de Verenigde Arabische Emiraten:

'Die ervaring veranderde mij het sterkst als trainer-coach. Ik was gewend om heel georganiseerd te werken, met rond mij ambitieuze mensen die streefden naar succes. Daar bleek dat helemaal niet de bedoeling, je moest de mensen er gewoon wat bezighouden. Jongens die zeven kilo te veel wogen, mochten toch eens meetrainen omdat ze een goede band hadden met persoon x of y.'

'In het begin werd ik daar ziek van. Tot ik me in het tweede seizoen afvroeg: ga ik hier nu blijven tegen vechten of ga ik mij richten op de zaken die ik wel kan beïnvloeden? Als zo'n jongen me kwam zeggen dat hij er daags nadien niet zou zijn, antwoordde ik voortaan: 'Oké.' Plots was hij er de volgende dag wel. Het bleken ook spelletjes. Van zulke momenten leer je. '

'Typisch voor mij is dat er mij niet zo veel ontgaat, ik zie en hoor bijna alles. Dat is een kwaliteit, maar ook een valkuil. De neiging ontstaat om over alles een mening te hebben, terwijl je dingen soms gewoon moet laten voor wat ze zijn. Toen ik na mijn tijd in de Emiraten de Nederlandse U17 ging coachen, merkte ik dat ik veel rustiger langs de lijn stond. Zo kon ik beter observeren en analyseren.'

... samenwerken met Louis van Gaal bij Manchester United:

'Onze voetbalvisie lag grotendeels op dezelfde lijn, dus discussieerden we vooral over details op technisch vlak, over manieren om druk te zetten bijvoorbeeld. Op dat vlak kon ik zeker een volgende stap zetten. Wie héél goed kijkt naar hoe KRC Genk speelt, kan dingen ontdekken die Van Gaal en ik met Manchester United ook deden. Maar daar ga ik niet al te veel over verklappen. Ik kan je wel zeggen dat Louis intern erg de discussie opzoekt, in tegenstelling tot wat mensen van buitenaf denken. In die gesprekken moet je sterk in je schoenen staan. Louis kan je op zo'n manier beïnvloeden dat je op den duur denkt: misschien moet ik hem nu gelijk geven.'

