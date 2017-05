Stunt Frankfurt in bekerfinale tegen Borussia Dortmund?

Bij AA Gent herinneren ze zich nog altijd de UEFA Cupwedstrijden uit het seizoen 1991/92, toen de Buffalo's onder leiding van René Vandereycken volledig onverhoopt de achtste finales bereikten. Na een 0-0 in het eigen Ottenstadion was het goaltjesdief Erwin Vandenbergh die met een kopbaldoelpunt de stunt vorm gaf.

Ver weg is de tijd dat Eintracht Frankfurt éénmaal kampioen werd (in 1959), de UEFA Cup veroverde (in 1980) of viermaal eindwinnaar werd van de DFB-Pokal (in 1974, 1975, 1981 en 1988). Het seizoen 2011/12 vertoefde één van de grootste traditieteams uit Duitsland zelfs nog een jaartje in de tweede Bundesliga. Na een zesde, dertiende, negende en zestiende stek zal de huidige jaargang worden afgemaakt met een anonieme plek in de middenmoot. De oorzaak: een dramatische terugronde, waarin nog amper punten werden gesprokkeld.

Je zou dan verwachten dat er met een beschuldigende vinger wordt gewezen naar de Kroatische trainer Nico Kovac (45), die sinds begin maart 2016 samen met zijn broer Robert als assistent de doorgestuurde Armin Veh opvolgde. Maar niks is minder waar. Want de voormalige centrale middenvelder was verantwoordelijk voor het behoud, maakte van de middelmatige ploeg - zonder grote namen - op een bepaald moment een kandidaat voor de EL en loodste het elftal nu naar de bekerfinale tegen Borussia Dortmund. Daarvoor was een bloedstollende penaltythriller tegen Borussia Mönchengladbach nodig, want na 120 minuten stond het 1-1 en werd het uiteindelijk 6-7.

Voor Kovac wordt het zaterdag om 20 uur in het Olympiastadion van Berlijn een emotioneel gebeuren. Want de Kroaat werd geboren in de Duitse hoofdstad en voetbalde drie seizoenen bij Hertha BSC. 'Ik zal de meeste kaarten op mijn naam hebben besteld, dat staat zeker vast', verklaarde de manager.

Net zoals bij Hoffenheim voor het succes wordt verwezen naar Julian Nagelsmann en bij SC Freiburg naar coach Christian Streich spreken ze in Frankfurt over de K-factor. Kovac geldt als minutieus, innovatief, verbeten, kickend op succes, tactisch modern en professioneel. Vooral de manier waarop hij heel menselijk omspringt met zijn spelers en op die manier een hecht collectief probeert te smeden, wordt graag in de verf gezet. De vraag is echter of het effect van zijn manier van werken niet is uitgewerkt?

De meest opvallende naam in het team is die van de Mexicaanse middenvelder Marco Fabián (27), die met zeven goals, vier assists en zeven pre-assists een opvallende rol had in het offensieve compartiment. Het opmerkelijkste verhaal is dat van centrale verdediger Marco Russ (31), de aanvoerder die midden maart terugkeerde op het veld nadat een jaar geleden teelbalkanker werd vastgesteld. En ook publiekslieveling Alexander Meier (34) verdient een vermelding. De boomlange spits mag zich in Frankfurt dé voetbalgod noemen, want hij voetbalt er al sinds 2004.

(Frédéric Vanheule)