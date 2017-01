Sven Kums heeft basisplaats bij Udinese, maar wil nog bepalender worden

Sven Kums over...

... zijn overstap naar Udinese:

'Ik zat met Brian Vandenbussche op de kamer voor onze Europa Leaguewedstrijd met Gent in Skopje, een week voor het sluiten van de zomermercato, waar we nog onze return tegen Shkëndija moesten afwerken. Volgens mijn makelaar Mogi Bayat was er grote haast bij. Zo spoedig mogelijk moest er iemand naar Udine komen om alles te bezichtigen. Mogi regelde het dat mijn vrouw en haar moeder naar hier kwamen voor een bezoek aan de stad en het stadion. Caroline belde me nadien en reageerde dolenthousiast. Ik sprak hier met niemand van het bestuur noch trainer Giuseppe Iachini. Ik kreeg van Caroline een massa foto's en video's. Voor haar was het een topinfrastructuur en een mooie stad. Direct daarop gaf ik, op buikgevoel waarschijnlijk, mijn akkoord aan Mogi. Wie mijn carrière goed overloopt, zal merken dat er toch een avontuurlijk kantje aan zit.'

... zijn statistieken:

'Ik tackel het meest in de Serie A. Gemiddeld meer dan drie keer per competitieduel. Ik dacht 3,8. Zot hé. (grijnst) Het is misschien een aanduiding voor het typische kenmerk van het Italiaanse voetbal. Ik mag de vrije trappen voor mijn rekening nemen, maar ik zou graag nog wat bepalender worden met goals en assists.'

... Hein Vanhaezebrouck:

'Een toptrainer. Als ik zie met welke passie hij alles doet, verdient dat bewondering. Zelfs het nieuwe oefencomplex tekende Hein. Bij AA Gent is alles aanwezig - van de spelerskern, technische staf en bestuur tot het stadion, de omkadering en een trouwe achterban - om de club uit te bouwen tot een permanente Belgische topclub. Belangrijkste voor hen is nu om play-off 1 te halen. Ik heb er vertrouwen in dat ze gaan meestrijden voor de prijzen. Het wegvallen van Hein zou voor AA Gent wel een minpunt zijn. Maar je mag het hem niet kwalijk nemen dat hij ook nog wel eens iets anders wil. Eenmaal je hebt geproefd van de Champions League, denk je aan meer. '

Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 25 januari of in onze Plus-zone.