Syrië doet gouden zaak en mag dromen van eerste WK-deelname

Syrië heeft donderdagavond een uitstekende zaak gedaan in de strijd om een ticket voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Het al meer dan zes jaar door oorlog verscheurde land won in Maleisië - zijn thuiswedstrijden mag de nationale ploeg al lang niet meer in eigen land afwerken van de FIFA - met 3-1 van Qatar.

Daardoor wippen de Syriërs in groep A van de Aziatische kwalificatiezone over Oezbekistan, dat met 1-0 verloor in China, naar de derde plaats. De eerste twee van beide groepen gaan rechtstreeks naar het WK, de twee nummers drie maken in een barrageduel uit wie naar de intercontinentale play-off mag. Daarin wacht de nummer vier uit de CONCACAF-zone (Noord- en Centraal-Amerika).

Met nog één speeldag te gaan telt Syrië nu evenveel punten als Oezbekistan (12), maar profiteert het in de stand van een beter doelsaldo (+1 vs -1). Iran leidt met 21 punten en is al zeker van WK-deelname, Zuid-Korea is tweede met 14 punten.

Wint Syrië komende dinsdag in Iran, dan is het minstens zeker van het barrageduel. Het kan zelfs nog tweede worden en zich rechtstreeks kwalificeren, afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Oezbekistan.

Slaagt Syrië erin zich te kwalificeren, dan mag het voor het eerst in de geschiedenis deelnemen aan een Wereldbeker. In Syrië is de nationale competitie altijd blijven doorgaan, ondanks de oorlog die het land al sinds 2011 teistert. Het nationale elftal telt één oude bekende: Sanharib Malki (33), ex-Beerschot, -Lokeren en -Roeselare.