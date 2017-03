Syrië kan nog naar het WK

Elk werelddeel hanteert zijn eigen format om deelnemers aan het WK voetbal af te vaardigen. In Azië zijn ze inmiddels toe aan de derde ronde. De twaalf nog resterende kandidaten werden bij loting ondergebracht in twee groepen van zes. De beste twee van elke groep zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK, de nummers drie behouden nog een kans. Zij maken in een duel met heen- en terugwedstrijd uit wie de barragematchen mag spelen tegen de vierde ploeg uit de Concacaf-voorronde. Die groepeert landen uit Noord-en Centraal-Amerika.

Uitgeweken

De derde ronde in Azië is halverwege. In groep A leidt Iran met 11 punten, voor Zuid-Korea (10) en Oezbekistan (9). Vierde in de stand in groep A met vijf punten is Syrië, waar de nationale competitie altijd is blijven doorgaan, ondanks de oorlog die het land nu al zes jaar teistert.

Zijn thuiswedstrijden mag de nationale ploeg al lang niet meer in eigen land afwerken van de FIFA. Syrië week daarvoor in fase twee van de kwalificaties uit naar Oman en in ronde drie worden de 'thuiswedstrijden' afgewerkt in Maleisië. Willen ze nog kans maken op een barrageplaats, dan moet donderdag de kloof met Oezbekistan worden verkleind.

Overleden

In de Syrische nationale ploeg zit één oude bekende: Sanharib Malki (33), ex-Beerschot, -Lokeren en -Roeselare. Hij is inmiddels onder dak in Qatar, bij Al Wakrah, waar hij onlangs debuteerde.

Zijn nationale ploeg leed uiteraard onder de oorlog. Sommige voetballers overleefden de oorlog niet. In juli vorig jaar onthoofde IS vier spelers van Al-Shabab uit Raqqa omdat ze voor de Koerden gespioneerd zouden hebben. Anderen keerden zich tegen Assad en zijn regime en weigeren nog voor hun land te voetballen. Eentje, keeper van de U17 en U20, werd zelfs het gezicht (en de stem) van de rebellen in Homs. Veel voetballers weken uit. Een grote belofte, Mohammed Jaddou, probeert zijn carrière in Duitsland op de rails te krijgen.