Techniektrainer Michel Ribeiro in Kansas: 'Het is hier top'

'Ik had verwacht dat het hier goed zou zijn, ' zegt techniektrainer Michel Ribeiro (42), 'maar het is top.' Na 14 jaar bij KRC Genk trok hij vorige zomer naar Sporting Kansas City. 'Ook hier werk ik met de jeugd en komen spelers van de eerste ploeg op individuele basis bij mij. In totaal begeleid ik zo'n 180 spelers. De eerste weken verliep het wat stroef. Ik ben de enige techniektrainer in de MLS ( Major League Soccer, nvdr); ik schotel de spelers dingen voor die ze hier niet kennen. Maar als je ziet hoe onze jongens nu trainen, is dat geweldig. Hun mentaliteit is beter dan die...