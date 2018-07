'Tegen Brazilië moeten we zélf het spel maken'

Met welk systeem zou jij de match tegen Brazilië aanvatten?

'Al twee jaar lang hebben België en Roberto Martínez aan hun verhaal gewerkt in een 3-4-2-1. Dat systeem heeft zijn zwakke punten en wordt steeds meer bekritiseerd, maar een nederlaag heeft het ons nog niet opgeleverd. Zo moeten we dus ook de match tegen Brazilië beginnen, maar we moeten toch wat kleine aanpassingen doen in vergelijking met de wedstrijd tegen Japan.

'In die 1/8 finale werd het blok te vaak in tweeën gesneden, met een verdediging die week onder impuls van Vincent Kompany en een offensieve sector die druk wilde zetten, met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku als aanjagers. Daardoor ontstonden er voor de tegenstander ruimtes tussen de lijnen. Het bemoeilijkte ook de opbouw voor de Belgen, want de belangrijke passes moesten over dertig meter gegeven worden in plaats van over tien.

'De sleutel tegen de Brazilianen zal zijn om als een compact blok te spelen. Compact én ambitieus, want als België beslist om op de counter te spelen, zal het snel blootgesteld worden aan zijn grootste zwakke punt: er wordt niet goed verdedigd als we ons hergroeperen in de laatste dertig meter.'

Wat is het gevaar van een driemansverdediging tegen de Brazilianen?

'Net zoals tegen andere ploegen kan een driemansverdediging gevaarlijk zijn als het blok niet compact staat bij balverlies. Dat hebben we gezien tegen Japan, dat de score opende nadat het de bal veroverde in de middencirkel en snel de diepte zocht in de rug van Jan Vertonghen, die in dat soort situaties soms wat snelheid mist.

'Maar moeten we dan terug overschakelen naar een viermansverdediging? Vergeet niet dat we op het EK 2016 tegen Wales verloren met een viermansverdediging die verrast werd op de flanken, en dat Algerije ons zo ook al vier jaar geleden in Brazilië bijna een hak zette.

'Hét voordeel van een driemansverdediging is vooral dat de flankspelers meer offensieve vrijheid hebben en dat er op die manier ruimte ontstaat in het centrum voor Eden Hazard. Dat zou allemaal niet mogelijk zijn met een viermansverdediging. België zou zo de Brazilianen ook minder schrik aanjagen...'

Hoe moeten de Duivels Neymar aan banden leggen?

'Door zelf het spel te maken, zodat Brazilië de bal zo weinig mogelijk heeft. Brazilië is wel in staat om af te zien en op de counter te spelen, maar Neymar is een speler die enorm veel balcontacten nodig heeft om het verschil te maken. Hij houdt er niet van om minutenlang het leer niet te zien. Ook daarom moet België zijn systeem en zijn offensieve ideeën nu niet veranderen.

'Het zal moeilijk zijn om te scoren tegen de Brazilianen. Met een uitzonderlijk goede Thiago Silva hebben ze slechts vijf schoten op doel moeten toestaan sinds het begin van het toernooi. Maar offensief voetbal dat collectief goed uitgevoerd wordt, zal zeker onze beste verdediging zijn.'