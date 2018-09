Dat maakte de Wereldvoetbalbond FIFA bekend.

De kandidaten zijn geselecteerd door een panel van FIFA-legenden, bij wie heel wat ex-doelmannen zoals Vitor Baia, Jorge Campos, René Higuita en Peter Schmeichel. Vooral die laatste is opvallend, want zijn zoon is nu een van de drie genomineerden.

Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018.

De winnaar wordt op 24 september tijdens een gala in de Britse hoofdstad Londen bekendgemaakt.