Thibaut Courtois niet in doel tegen Saudi-Arabië

Bondscoach Roberto Martinez kan dinsdagavond (20u45 in het Koning Boudewijnstadion) in de oefeninterland tegen Saudi-Arabië niet rekenen op Thibaut Courtois. De doelman van Chelsea is niet voldoende hersteld van een hamstringblessure en heeft de selectie inmiddels verlaten, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zondag bekend.

Martinez beslist later wie hem dinsdag in doel zal vervangen. Dat zal meer dan waarschijnlijk vaste invallersdoelman Simon Mignolet zijn, op zoek naar speelminuten sinds hij bij Liverpool zijn plaats moest afstaan aan de Duitser Loris Karius, landgenoot van coach Jürgen Klopp. Met Koen Casteels en Matz Sels zitten er nog twee doelmannen in de Belgische selectie.