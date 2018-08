Thibaut Courtois ruilt Chelsea voor Real Madrid

Het sluitstuk van de Rode Duivels tekent in de Spaanse hoofdstad een contract voor zes seizoenen. Donderdag ondergaat hij de medische testen.

De 26-jarige Courtois is geen onbekende in Madrid. In 2011 verliet hij zijn jeugdclub Genk voor Chelsea, dat hem nog drie seizoenen bij Atletico Madrid liet rijpen.

Chelsea heeft intussen de opvolger voor onze landgenoot bijna te pakken. De Londense club werkt immers aan een recordtransfer voor de jonge doelman Kepa Arrizabalaga. De 23-jarige Spanjaard van Athletic Bilbao zou liefst tachtig miljoen euro kosten, zo maakten Britse media dinsdagavond bekend.

Dat zou van Kepa de duurste doelman ooit maken. Dat record staat sinds vorige maand op naam van de Braziliaan Alisson Becker, voor wie Liverpool meer dan zestig miljoen euro op tafel legde.

Om de druk op te voeren stuurde Courtois de voorbije twee dagen zijn kat naar de training in Cobham. Onze landgenoot had al langer zijn zinnen gezet op een vertrek naar de Koninklijke, de absolute top in het clubvoetbal. In Madrid kan hij bovendien dichter bij zijn kinderen leven en wonen. Ook Eden Hazard droomde na afloop van het WK luidop van Real, maar zijn transfer lijkt een dag voor de sluiting van de Engelse transfermarkt muurvast te zitten.