Thorgan Hazard: 'Eden is een genie, ik niet'

Thorgan Hazard over...

... de Champions Leagueduels tegen FC Barcelona:

'Tegen Bayern München, in de Bundesliga, had ik de indruk dat zij met een man meer speelden, maar tegen Barcelona leek het alsof zij met twee of zelfs drie spelers extra op het veld stonden. In de eerste helft hadden ze 72 procent balbezit, soms vijf minuten aan een stuk! Tak, tak, tak - rázendsnel. We liepen ons te pletter, en als we eens de bal veroverden, waren we zo vermoeid dat we hem meteen weer kwijt raakten - fenomenaal, die pressing. En dat was dan nog de 'B-ploeg', hé, zonder Suárez en Neymar... Echt genieten heb ik echter niet gedaan - daarvoor focuste ik te veel op mijn taken - maar bij een actie van Messi dacht ik toch soms: wat kan voetbal simpel zijn. Tot je het zelf moet uitvoeren.' (lacht)

... de vergelijking met grote broer Eden:

'Alleen de altijd terugkerende vragen - wie is de beste van jullie twee, bijvoorbeeld? - maken me soms gek, maar voor de rest heeft me dat nooit gestoord. We zijn niet opgevoed om jaloers te zijn. Integendeel: ik ben supertrots op Eden. Hij is een genie, ik niet - ik bouw mijn carrière langzamer op, moet harder werken om aan de top te raken. Eden geeft niet veel advies. Na een slechte match zegt hij wel: 'Tu étais nul', en ook omgekeerd, als het goed was, maar nooit: 'Je had dit of dat moeten doen.' Romelu (Lukaku, nvdr) zal bij de Duivels veel meer raad geven aan Jordan, één op één. Alleen bij echt belangrijke beslissingen, over een transfer bijvoorbeeld, zal Eden zijn gedacht zeggen.'

... wonen in Nederland:

"In het eerste jaar verbleven we nog in Düsseldorf, in een huurhuis, omdat ik toen werd uitgeleend door Chelsea. Toen Borussia me definitief vastlegde, hebben we een huis in Venlo gekocht. Slechts 25 minuten met de auto naar Mönchengladbach, en dichter bij België. Zo kan vooral ook mijn oudste dochter (Elayna, die komende week drie jaar wordt, nvdr) naar een Nederlandstalige kleuterschool, en voor Marie is het, als Vlaamse, praktischer bij het huishouden, het winkelen, de administratie... Alleen het Hollands is voor mij soms moeilijk te begrijpen. (lacht) Duits versta ik intussen wel. Diepgaande gesprekken voeren lukt nog niet, maar ik kan al simpele dingen zeggen. En als ik iets niets begrijp, dan vraag ik het gewoon.'

Lees het volledige interview met Thorgan Hazard in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 14 december.