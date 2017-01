Tianjin Quanjian wilde Costa, Cavani, Falcao of Benzema

Shu Yuhui, multimiljonair en sinds 2015 eigenaar van Tianjin Quanjian, gaf onlangs een interview aan een sportprogramma op Tianjin TV. Daarin deed hij enkele opmerkelijke uitspraken.

Eerst gaf hij toe dat zijn club een bod deed op Diego Costa, de spits van Chelsea: 'Het klopt dat we hem willen. We deden ook een bod op Cavani. Met hem waren de gesprekken heel ver gevorderd.'

Het probleem, zo stelt Shu, is dat PSG en Chelsea niet bereid waren om hun topschutters te laten gaan voor juni, terwijl de Chinese Superleague al begin maart van start gaat. 'We kunnen het ons niet veroorloven om tot in de helft van het seizoen te wachten.'

De eigenaar van Witsels club zei vervolgens nog dat hij ook een bod deed op Karim Benzema, maar daarover trad hij niet in detail.

Met de hulp van Mendes

De recent goedgekeurde nieuwe regelgeving in de Chinese Super League stelt dat ploegen vanaf komend seizoen nog slechts drie buitenlandse spelers mogen opstellen, twee minder dan tot nu toe het geval was. Een club mag nog wel vijf buitenlanders in zijn kern hebben.

Die nieuwe regeling was een streep door de rekening van Tianjin Quanjian, zo zegt Shu Yuhui. 'Anders waren Radamel Falcao en Raúl Jímenez (de Mexicaanse spits van Benfica, nvdr) nu al van ons geweest. De contracten lagen klaar en de twee spelers waren bereid om hun handtekening te zetten. Maar door die nieuwe beperking op het aantal buitenlanders zijn we van gedacht veranderd.'

Shu Yuhui laat zich echter niet uit zijn lood slaan. Hij verzekert dat 'we uiteindelijk wel iemand zullen halen.' Hij wordt daarbij overigens geholpen door niemand minder dan supermakelaar Jorge Mendes. De twee ontmoetten elkaar al in Yangzhou.

Tianjin Quanjian promoveerde vorig seizoen van de Chinese tweede naar eerste klasse. De Italiaan Fabio Cannavaro is er trainer.

