Top 10 rijkste clubs in de Champions League

1. Manchester UTD

Geen groei voor Man U. Integendeel. Maar de Europa League mag dan al de tweede klasse van Europa zijn, de finalewinst tegen Ajax bezorgde United nog wel de 44,5 miljoen euro die ervoor zorgt dat de Mancunians Real en Barcelona weer nipt voorblijven. Die 44,5 miljoen is intussen vier keer meer dan Atlético Madrid in 2012 aan de EL verdiende, een indicatie dat de UEFA ook de EL serieus begint te nemen. Net zoals in andere jaren maakt United het verschil niet op het veld, maar in de sponsordeals. Man U is ondanks een sportief mindere periode nog steeds het sterkste voetbalmerk op aarde. Het merk lijkt tegenwoordig belangrijker dan de resultaten.

...