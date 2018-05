Top 5 grootverdieners in het voetbal: waar halen ze hun inkomsten uit?

Spannend tromgeroffel om de laureaat bekend te maken is niet echt nodig. Lionel Messi staat al voor de zevende keer bovenaan in dit klassement, dat voor de twintigste keer wordt opgesteld. Dat is één keer meer dan David Beckham.

Dat de Vlo de koppositie dit jaar weer overneemt van Cristiano Ronaldo is geen verrassing, gezien hij zijn contract bij FC Barcelona dit seizoen verlengde. Hij kreeg daarvoor ongeziene voorwaarden: een basissalaris van 71 miljoen euro, dat met tekengeld erbij oploopt tot 87 miljoen. Tel daar nog premies en reclame-inkomsten bij en je komt dik boven de symbolische grens van 100 miljoen euro. Nog nooit vertoond!

Niet meer in de top 20 dit jaar: Wayne Rooney, voor het eerst sinds 2006. Ook Sergio Agüero staat er na zes edities niet meer tussen. Manuel Neuer, de enige doelman in het lijstje, wordt allicht een volgend slachtoffer. Net als Zlatan Ibrahimovic, voor de tiende keer aanwezig, die van Manchester United naar de MLS verhuisde.

Nog even opmerken dat de cijfers het brutosalaris en de extra inkomsten omvatten over het seizoen 2017/18 plus de premies van het jaar 2017.

1. Lionel Messi, 126 miljoen euro

Argentinië, aanvaller, FC Barcelona, 30 jaar

Waarschijnlijk was het de laatste contractaanpassing van zijn carrière, maar wat voor een contract! In november 2017 verlengde La Pulga zijn overeenkomst bij FC Barcelona tot 2021 en daarmee verpulverde hij alle records. Nooit eerder kreeg een voetballer op het Oude Continent een brutosalaris boven de 50 miljoen euro. Omdat het bestuur van de blaugrana hem volgend jaar in juni niet wil kwijtspelen (en volgens kwatongen ook om zijn problemen met de Spaanse fiscus te 'dekken') heeft het de grens zelfs ruimschoots overschreden: een vast salaris van 71 miljoen euro, inclusief 15 procent portretrechten, plus 63,5 miljoen tekengeld over de gehele duur van zijn nieuwe contract. Daarnaast zijn er de rijkelijke bonussen bij elke winst van een trofee. En volgens Football Leaks ook een getrouwheidsbonus van 70 miljoen als hij blijft tot het einde van zijn contract - wat niet ondenkbaar is gezien de clausule met daarin een afkoopsom van 700 miljoen. U hebt het al begrepen: Leo gaat ook de komende jaren moeilijk van de eerste plaats in deze salarisranking te verdrijven zijn, te meer daar zijn reclame-inkomsten in stijgende lijn gaan na de komst van nieuwe partners (de laboratoria Sirin, zonnebrillen Hawkers en de Chinese manufactuur Mengniu).

Jaarsalaris: 86,9 miljoen euro (7,4 miljoen per maand, tekengeld inbegrepen) Premies: 2,1 miljoen euro Andereinkomsten: 37 miljoen euro aan publiciteitscontracten (Adidas, Huwei, Tata Motors, Ooredoo, Lays, Gatorade, Pepsi, Sirin Labs, Hawkers, Mengniu Group) en diversen (reclamecampagnes voor de Argentijnse nationale ploeg en FC Barcelona, Dolce & Gabbana, Expo 2020 Dubai, merchandising, web-tv, beleggingen in vastgoed en hotels in Argentinië en Spanje, andere financiële beleggingen, horeca en wijnbouw)

2. Cristiano Ronaldo, 94 miljoen euro

Portugal, aanvaller, Real Madrid, 33 jaar

CR7 is gulzig naar succes, glorie en erkenning. Niemand dus die ervan opkeek toen zijn entourage begin dit jaar aangaf dat hij niet meer tevreden was met zijn verloning bij Real, aangezien Neymar voortaan ruim 10 miljoen euro netto meer verdiende (21 tegenover 33) en vooral omdat zijn eeuwige Ballon-d'Or-rivaal Messi sinds het begin van het seizoen 71 miljoen verdiende (voor aftrek van de belastingen). Maar Cristiano bleef niet bij de pakken zitten en koos de beste manier om zijn verzuchtingen kracht bij te zetten door de ene goal na de andere te maken, wat leidde tot de derde CL-finale in drie jaar. CR7, net als de andere toppers van Real, ving 5 miljoen voor alle trofeeën van 2017. En ook al moest hij in deze ranking de eerste plaats aan Messi laten, de Portugees blijft de spelers die het meest bankable is naast het veld. Hij blijft steeds nieuwe marketeers, verleiden - getuige daarvan zijn recente deal met bagageafhandelaar American Tourister.

Jaarsalaris: 44 miljoen euro (3,5 miljoen per maand) Premies: 5 miljoen euro Andereinkomsten: 45 miljoen euro aan publiciteitscontracten (Nike, Herbalife, Altice/SFR, American Tourister, Pokerstars.com, Clear, TAG/Heuer, Samsung, Sixpad, Abbott, Pestana, Nubia) en diversen (CR7-schoenen, CR7-ondergoed, CR7-shirts, CR7-parfums, de app CR7-selfie, brandinext, Roc/Monster, Bugatti, Disquared2, portretrechten Mint media, WMS, beleggingen in vastgoed en luxehotels, campagnes van de Emirates en Real Madrid)

3. Neymar, 81,5 miljoen euro

Brazilië, aanvaller, PSG, 26 jaar

Zijn transfer loodste het voetbal een nieuw tijdperk binnen en zijn salaris naar de top van de wereldhiërarchie (net onder de 50 miljoen bruto, onder het voordelige regime van expats) totdat Messi hem daar wegjaagde. De Braziliaan is de enige die de vergelijking met zijn ex-ploegmaat en met Ronaldo kan doorstaan. Dat komt ook omdat Ney, los van zijn loonbriefje, ook spectaculair vooruitgaat op publicitair vlak. Omdat hij steeds meer gevraagd wordt, heeft hij grote schoonmaak gehouden onder zijn sponsors, kwestie van nieuwe toppers binnen te halen (met name TCL, Ctrip, Pilao en Honda) met wie zijn vader deals mag onderhandelen tussen de 3 en 4 miljoen euro per jaar. En we laten het aan uw verbeelding over wat hij straks zal opstrijken als hij met zijn kledingsponsor Nike schittert op het WK.

Jaarsalaris: 48,9 miljoen euro (4 miljoen per maand) Premies: 2,6 miljoen euro Andereinkomsten: 30 miljoen euro uit publiciteitscontracten (Nike, TCL, Honda, Beats by drDee, Gillette, Red Bull, Gaga Milano, Heliar, Police, Quantum, Digible, Pilao, McDonald's Brazilië, CTrip, Replay, Exness, Ultrafarma in 2017) en diversen (NJR-merchandising, NJR-sportkledij, publiciteitscampagnes met PSG, beleggingen in vastgoed en financiën)

4. Gareth Bale, 44 miljoen euro

Wales, aanvaller, Real Madrid, 28 jaar

Hij is minder vaak titularis, maar troost zich met een contract tot 2022. De Welshman is nog altijd geliefd bij zijn sponsors en verscheen in de campagne voor het model Alphabounce van Adidas, met tennisster Caroline Wozniacki en basketter James Harden.

Jaarsalaris: 32 miljoen euro (2,7 per maand)

Premies: 3 miljoen euro

Andereinkomsten: 9 miljoen euro uit publiciteitscontracten (Adidas, Sony, Simba Sleep, Altitude Mask, BT Sport, Nissan) en diversen (merchandising, Eleven of Hearts, portretrechten, horeca, immobiliën)

5. Gerard Piqué, 29 miljoen euro

Spanje, verdediger, FC Barcelona, 31 jaar

Een spectaculaire binnenkomst in deze ranking, vanwege een nieuw contract tot 2022 (plus tekengeld), mooie reclameactiviteiten en uitzonderlijk ondernemerschap. Hij is in meerdere sectoren actief, maar vooral in de evenementenbranche: zijn bedrijf Kosmos zou vanaf 2019 de nieuwe Daviscup gaan organiseren.

Jaarsalaris: 20 miljoen euro (1,7 per maand) Premies: 1 miljoen euro Andereinkomsten: 8 miljoen euro uit publiciteitscontracten (Nike, Beko, Time Force, Konami) en diversen (Kerad Games/Golden Manager, Kype, e-football, Kosmos, multimediaplatformen, voedingsproducten met Bas Alimentaria, energiedranken, investeringen in vastgoed en financiën)

Het palmares van de voorbije edities

Bedragen in miljoen euro (*omgerekend, voor de invoering van de euro)

1999 Ronaldo (Brazilië) 10,61*

2000 Alessandro Del Piero (Italië) 12,52*

2001 Zinédine Zidane (Frankrijk) 15,12*

2002 Zinédine Zidane (Frankrijk) 13,6

2003 David Beckham (Engeland) 15

2004 David Beckham (Engeland) 22,4

2005 David Beckham (Engeland) 25

2006 Ronaldinho (Brazilië) 23

2007 Ronaldinho (Brazilië) 24

2008 David Beckham (Engeland) 31

2009 David Beckham (Engeland) 32,4

2010 Lionel Messi (Argentinië) 33

2011 Lionel Messi (Argentinië) 31

2012 Lionel Messi (Argentinië) 33

2013 David Beckham (Engeland) 36

2014 Lionel Messi (Argentinië) 41

2015 Lionel Messi (Argentinië) 65

2016 Lionel Messi (Argentinië) 74

2017 Cristiano Ronaldo (Portugal) 87,5

2018 Lionel Messi (Argentinië) 126

Lees de volledige top 20 bij de spelers en trainers in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 30 mei.

Roberto Notarianni en François Verdenet