Traditieclub Hamburger SV neemt nieuwe start in tweede Bundesliga

Na 55 jaar in de Bundesliga degradeerde Hamburger SV in mei jl. naar de tweede klasse. Dat sloeg diepe wonden.

Maar de voorbije maanden probeerde de Noord-Duitse club zich een ander imago aan te meten: dicht bij het volk, sympathiek en stabiel. Naar het beeld van de bescheiden trainer Christian Titz, die er vorig seizoen na een inhaalrace net niet in slaagde de club te redden.

Na sommige trainingen bijvoorbeeld krijgen de spelers de opdracht wat langer op de club te blijven, om aan de supporters handtekeningen uit te delen. Er waait ook wat dat betreft een nieuwe wind in Hamburg.

Samen met het ook gedegradeerde FC Köln is Hamburger SV het uithangbord van een zeer aantrekkelijke tweede Bundesliga. Beide clubs verkochten 25.000 abonnementen en gaan uit van een gemiddelde van 45.000 toeschouwers. Hamburger SV probeert zich in die reeks opnieuw uit te vinden. Het wil zich met overtuiging in een nieuwe wereld onderdompelen, met meer werk en minder arrogantie. Dat is althans de bedoeling. Maar in de eerste competitiewedstrijd tegen Holstein Kiel, anderhalve week geleden, wilde dat niet lukken. In een uitverkocht stadion (57.000 toeschouwers) overschatte de ploeg zichzelf en verloor met 0-3.

Veel werk dus nog voor trainer Christian Titz, een man met een duidelijk plan die nadrukkelijk streeft naar dominant voetbal. De club slaagde erin een aantal sleutelspelers te behouden en de hele as verder aan zich te binden, ook al werd het budget ongeveer gehalveerd naar 28 miljoen. Titz zal vooral aan de mentaliteit van zijn ploeg moeten werken, een oud zeer in de havenstad. Net zoals op FC Köln zal er ook op Hamburg jacht worden gemaakt. In een reeks waarin veel ploegen op de counter speculeren, is het niet makkelijk om je wil op te leggen. Hamburg zette de misstap van de openingsspeeldag afgelopen zondag recht: het won met 0-3 in Sandhausen.