Trainer Thomas Tuchel ligt goed in de markt

Slechts één zekerheid bestaat er al. Kampioenenmaker Jupp Heynckes (73 in mei) wordt eind dit seizoen bij Bayern München niet opgevolgd door Thomas Tuchel. Want volgens de gespecialiseerde Duitse voetbalpers gaf hij aan bij Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge dat hij al zijn jawoord gaf aan een buitenlandse ploeg.

Het doorgaans betrouwbare voetbalblad Kicker kent naar verluidt de bestemming: Arsenal. Daar zou de amper 44-jarige Duitser de opvolger worden van de Franse manager Arsène Wenger (68), sinds 1996 de sportief eindverantwoordelijke bij de Gunners.

Al geruime tijd staat 'le Professeur' onder druk in Londen, wegens zwaar tegenvallende prestaties. Amper zesde staan ze in de Premier League, in de FA Cup werden ze al uitgeschakeld door Nottingham Forest (4-2) in de derde ronde. Gelukkig is er de Europa League, waar na de eliminatie van AC Milan CSKA Moskou wacht in de kwartfinales op 5 en 12 april.

Maar er zou volgens de sensatiepers nog een kaper op de kust zijn. Ook PSG, waar geen unanimiteit bestaat over het werk van Unai Emery, zou in de race zijn voor zijn handtekening. Vandaar dat er vanuit het kamp van Tuchel nog geen officiële communicatie volgde de afgelopen dagen. Want als je goed in de markt ligt, heb je tijd en (veel) onderhandelingsruimte.

Tuchel is werkloos sinds eind vorig jaar, nadat hij werd doorgestuurd bij Borussia Dortmund. Ondanks de winst van de Duitse DFB Pokal leidde een conflict met de clubleiding (Hans-Joachim Watzke en Michael Zorc) tot zijn gedwongen vertrek.

Over zijn trainerskwaliteiten bestond nochtans nooit veel discussie. Tuchel is een liefhebber van offensief gericht voetbal, waarbij er wordt gestreefd naar veel diepgang via de flanken en spektakel met doelpunten. Het is iemand die vasthoudt aan zijn eigen identiteit en daar niet snel van afwijkt. Fysiek combineert Tuchel liefst met dribbelvaardigheid en hij houdt van de afwisseling van tactische varianten om een tegenstander te kunnen verrassen.