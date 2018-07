Transfer Cristiano Ronaldo naar Juventus lokt staking in Fiat-fabriek uit

De vakbond Union Sindicale di Base (USB) roept in een mededeling het personeel van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) op om te staken van zondagavond 15 juli tot dinsdagochtend 17 juli, melden verschillende media.

'Het is onaanvaardbaar dat het bedrijf jarenlang aan de arbeiders heeft gevraagd om enorme economische opofferingen te doen en nu 100 miljoen euro uitgeeft aan de aankoop van een voetballer,' luidt het. 'Terwijl de arbeiders en hun families de broeksriem steeds meer aanspannen, beslist het bedrijf om zoveel geld te investeren in één persoon. Is het eerlijk dat één persoon miljoenen kan verdienen terwijl duizenden gezinnen niet eens tot de helft van de maand rondkomen?'

De vakbond roept Fiat-Chrysler op om meer te investeren in de autoproductie, om de jobs in de fabriek te kunnen houden. In de fabriek in Melfi worden de Fiat 500X, de Jeep Renegade en de Fiat Punto gemaakt.

Agnelli

Hoofdaandeelhouder van Fiat-Chrysler is de Italiaanse holding Exor, die in handen is van de familie Agnelli, die op haar beurt Juventus controleert.

De Italiaanse topclub bevestigde dinsdagavond dat het Cristiano Ronaldo wegkaapt bij Real Madrid, de 33-jarige Portugese vedette zet zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. Juventus betaalt over een periode van twee jaar 100 miljoen euro aan Real Madrid. Daar komt nog eens een solidariteitsbijdrage van 12 miljoen euro, zoals bepaald door de Wereldvoetbalbond FIFA, bovenop.

'CR7' zou bij Juve zo'n 30 miljoen euro per jaar opstrijken, zo melden diverse media. Dat is meer dan het jaarsalaris van 23,6 miljoen euro dat de vijfvoudige Gouden Bal kreeg bij Real Madrid.