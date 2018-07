Transfer Thibaut Courtois naar Real Madrid lijkt kwestie van dagen of uren

Volgens onbevestigde berichten heeft Courtois, die momenteel op vakantie in Tenerife is, zelfs al een persoonlijk akkoord met de Champions League-winnaar.

Chelsea staat ook niet weigerachtig tegen een verkoop van zijn doelman, wiens contract in 2019 afloopt en die zelf al heeft aangegeven dat 'op een dag terug naar Madrid wil' (Courtois speelde eerder drie seizoenen voor Atletico Madrid). In Sport/Voetbalmagazine zei de beste doelman van het WK in Rusland enkele maanden geleden nog dat zijn hart in Madrid ligt, waar zijn twee kinderen met hun mama wonen.

Chelsea wil liefst eerst een vervanger vinden. 'We willen altijd onze beste spelers houden,' zei de nieuwe manager Maurizio Sarri op een persconferentie, 'maar we zullen moeten zien hoe de transfermarkt de komende dagen zal werken'.

40 miljoen euro

Met de transfer zou een bedrag van 35 tot 40 miljoen euro gemoeid zijn, wat van Courtois een van de duurste doelmannen aller tijden zou maken.

Dat record staat nu nog op naam van Gianluigi Buffon, die in 2001 voor circa 53 miljoen euro van Parma naar Juventus ging. Nu nog, want FC Liverpool heeft bij AS Roma een bod van maar liefst 70 miljoen euro uitgebracht op Alisson Becker.

Domino-effect

De transfers van Courtois en van Becker zullen een domino-effect teweegbrengen.

Chelsea heeft ook Becker hoog op het verlanglijstje staan, maar lijkt nu zijn zinnen op de Deense WK-revelatie en doelman van Leicester City Kasper Schmeichel te zetten. Ook de naam van Gianluigi Donnarumma van AC Milan wordt genoemd.

AS Roma zou dan op zoek moeten naar een vervanger voor Becker.

De komst van een nieuwe doelman doet wellicht Keylor Navas (Real Madrid) en Rode Duivel Simon Mignolet (Liverpool) andere oorden opzoeken. Ook Jasper Cillessen, nu tweede keuze bij FC Barcelona na Marc-André ter Stegen, lijkt op weg naar de uitgang.

Kortom: bij een aantal topclubs zullen er dit seizoen wellicht nieuwe gezichten onder de lat te zien zijn.