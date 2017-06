Trepça: de eerste Kosovaarse ploeg ooit in de Champions League

"Kosovo in de UEFA! Het beste nieuws van de dag voor de talrijke voetbalsupporters in onze republiek. We mogen deelnemen aan internationale tornooien. Sommige wedstrijden zullen we winnen, andere zullen we verliezen, maar niemand houdt ons nog van een voetbalveld." Met die boodschap maakte Kosovaars president Hashim Thaçi in mei vorig jaar via Facebook wereldkundig dat zijn land als volwaardige voetbalnatie werd erkend. Na jarenlang vijven en zessen - en vooral tegenkanting van Servië - keurden zowel de UEFA als de FIFA het voetballidmaatschap van Kosovo goed.

Exact een maand na het fiat van de internationale bonden speelde het nationale elftal van Kosovo zijn eerste interland als UEFA-natie. Ook de clubs in de Football Superleague of Kosovo konden vanaf dan van het UEFA-lidmaatschap profiteren. Vanaf het seizoen 2017-2018 zou de Europese voetbalbond de Kosovaarse kampioen laten deelnemen aan de voorrondes van de Champions League en de bekerwinnaar aan die van de Europa League.

Trepça '89 en Trepça '99

Een collectief 'Hosanna!' zou je denken, ware het niet dat slechts 4 van de 12 clubs uit de Kosovaarse eerste klasse een Europese licentie kregen. KF Trepça '89 - dat na vijf tweede plaatsen voor het eerst in z'n geschiedenis de titel pakte - is één van die clubs en komt als kampioen dus in de eerste kwalificatieronde van het kampioenbal terecht.

Klubi Futbollistik Trepça is volgens de oude geografie Servisch en werd zoals het jaartal in de naam al deed vermoeden in 1989 gesticht door enkele Kosovaarse spelers die tot dan voor het Servische Trep?a Kosovska Mitrovica uitkwamen. Ook stadsrivaal KF Trepça (in 1999 na de Kosovo-oorlog opgericht) zag op die wijze het levenslicht. Kosovaarse spelers van het Servische Trepça wilden een eigen club en richtten die destijds onder exact dezelfde naam op, maar dan in het later onafhankelijk verklaarde Kosovo. Simple as that.

Afgezien daarvan zal de clubnaam KF Trepça '89 op 19 juni voor het eerst uit een lotingbal verschijnen. De club uit Mitrovica zal een week nadien zijn Europese debuut vieren. Mogelijke tegenstanders in de eerste voorronde zijn The New Saints (Wales), Linfield (Noord-Ierland), Víkingur Gøta (Faeröer), Hibernians (Malta) of Santa Coloma (Andorra).