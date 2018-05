Tuchel moet PSG discipline bijbrengen

De 44-jarige Thomas Tuchel maakte op het bestuur van PSG in drie gesprekken een uitstekende indruk, ook al omdat hij vlot Frans spreekt, hij had daarvoor een cursus gevolgd in... België. Maar Tuchel, die de Spanjaard Unai Emery opvolgt, geldt als een eigenzinnige man die zijn principes niet zal verloochenen. Het is de vraag of zijn strikte werkmethodiek zal aankomen bij deze excentrieke club, een ensemble van sterren en ego's.

Hoe valt de discipline en het voedingsschema van Tuchel bijvoorbeeld te rijmen met de nukken van supervedette Neymar die zich bij PSG veel kan veroorloven, tot ergernis van een aantal van zijn ploegmaats? Toen Thomas Tuchel jeugdcoördinator was van FC Augsburg, stuurde hij ooit een twaalfjarige jongen naar huis omdat die zijn haar in zwart en wit had geverfd. Pas als hij naar de kapper was geweest, mocht hij terugkeren. Het lijkt weinig aannemelijk dat je met Neymar zo kan handelen.

Streng en innovatief

Thomas Tuchel zal de juiste omgangsvormen moeten vinden met een aantal spelers. Maar met vedetten werken is niet nieuw voor Tuchel die er in Dortmund in slaagde een ongeleid projectiel als Pierre-Emerick Aubameyang in het gareel te krijgen. Die maakte onder hem 56 goals in 63 competitiewedstrijden. Toen Tuchel vertrok viel de topschutter uit Gabon uit zijn rol. Maar een voetballer als Neymar is natuurlijk van een andere orde. Sommigen hebben het nu al over voorgeprogrammeerde ergernissen.

Druk zal er in ieder geval genoeg zijn voor Thomas Tuchel. De club, gevoed door de miljoenen uit Qatar, heeft nu al van het winnen van de Champions League zijn hoofddoel gemaakt. Maar onder leiding van sportief directeur Antero Henrique moet de filosofie toch enigszins worden veranderd. De Portugees geldt als een expert in het samenstellen van een harmonisch elftal en heeft dat onder meer bij FC Porto bewezen. De kern zal strategisch worden samengesteld en niet uit een verzameling van lukraak weggeplukte vedetten. Dat past bij een trainer als Tuchel die even streng als innovatief is.

Thomas Tuchel twijfelt niet aan zijn opdracht. Ooit zei hij ervan overtuigd te zijn dat hij nooit ergens zal worden ontslagen, omdat hij overal waar hij aan de slag gaat zijn doel bereikt. Aan zelfvertrouwen heeft het Thomas Tuchel nooit ontbroken.

