Tunesiër Bronn waarschuwt de Belgen: 'Technisch en fysiek zijn we indrukwekkend'

Tunesië is een ploeg die volgens het Franse DNA voetbalt, legt Dylan Bronn uit in Sport/Voetbalmagazine: 'Van alle Maghrebijnse ploegen zijn wij de meest Europese, denk ik. We zijn geen ploeg die de bus voor doel parkeert. Technisch zijn we zeer sterk, we geven korte passes, we spelen voetbal, quoi. Ik denk dat de Belgen beter op hun hoede zijn voor ons.

'Tunesië is écht geen kleine ploeg, we stonden niet voor niets 14e in het klassement van FIFA (inmiddels zakte Tunesië 7 plaatsen en staan ze op plaats 21, nvdr). Naim Sliti stak vorig seizoen bij Dijon in de Franse Ligue 1 elke week de boel in brand en Khazri weet de goal heel goed staan. Hij was dit jaar een van de beste spelers in de Franse eerste klasse.

'Achterin proberen we in balverlies heel agressief te zijn. Het is niet omdat ik dit zeg, maar technisch en fysiek zijn we indrukwekkend. Dat was het eerste dat me opviel bij mijn eerste selectie: dat ze lopen zonder te stoppen. Dat zit in de Tunesische genen, we raken nooit moe, en de intensiteit tijdens de trainingen is indrukwekkend. Fysiek gaat het tegen 100 per uur en we zijn zeer geconcentreerd. Daar waakt onze coach over.'

Hun ambitie is de eerste ronde overleven. Bronn: 'Ik heb er vertrouwen in. De druk zal niet op ons liggen, maar op Engeland en België. Op een WK of in het voetbal zijn er altijd verrassingen: Algerije in 2014, Leicester in de Premier League,... Wij komen naar Rusland zonder druk. Alleen plezier vinden en iets laten zien. Zodat iedereen respect heeft voor het Tunesische voetbal.'

Maar respect is er ook voor de Belgische nationale ploeg uiteraard, dat spelers bezit waar Bronn in zijn jeugd nog mee dweepte. 'Het zijn allemaal spelers die ik bewonder: Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne,... Toen ik jonger was, was Vincent Kompany nog mijn idool.

'En in Frankrijk heb ik een zwak voor Raphaël Varane. Atletisch een monster, die gaat er tegen 100 per uur in. Ooit was ik bij een wedstrijd van de Franse U21 tegen de Italiaanse U21. Ik kende Varane toen nog niet, maar wat een indruk maakte die toen op mij! Op de duur betrapte ik er me op dat ik alleen nog naar hem keek. Real Madrid heeft dat snel gezien en hem vastgelegd. Thiago Silva en Varane zijn de centrale verdedigers die de meeste indruk op me maken.'

