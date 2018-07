Twee Barça's op tournee

Een camping in Prades, een dorpje in de Franse Pyreneeën, of een hotelletje in Vall d'en Bas, een onooglijk plaatsje van 2800 inwoners in Catalonië, dat waren de afgelopen jaren de typische locaties voor de 'zomerstage' van de vrouwenploeg van FC Barcelona. Vanaf dit jaar is dat helemaal anders, want Lieke Martens, Toni Duggan en co mogen samen met de mannen mee op tournee naar de Verenigde Staten. Beide teams zaten op hetzelfde vliegtuig dat gisteren in Oregon landde. Ze zullen ook samen mogen opdraven voor promotionele activiteiten van sponsor Nike, maar het trainen gebeurt apart. Beide selecties slapen ook in een ander hotel.

De speelsters zelf toonden zich heel enthousiast over het initiatief. 'Opgewonden!', schreef Vicky Losada, een van de kapiteins van de ploeg, op haar sociale mediapagina's. 'Ik kan niet wachten', twitterde de Engelse international Toni Duggan. Het team van coach Fran Sánchez, dat in de Verenigde Staten aangekondigd wordt als 'The Magicians of the Ball', speelt er één oefenwedstrijd. Op zaterdag 28 juli nemen ze het op tegen derdeklasser SoCal FC in het Drake Stadium, waar plaats is voor 10.000 toeschouwers. Daar zullen de aanwinsten, onder wie ook de Nederlandse international Stefanie van der Gragt, hun debuut maken.

De dag erna keren de vrouwen al terug huiswaarts. Het mannenteam, waar WK-gangers als Lionel Messi, Sergio Busquets of Luis Suárez nog ontbreken, blijft echter nog tot 4 augustus op Amerikaanse bodem. De Spaanse kampioen neemt er deel aan de prestigieuze International Champions Cup en neemt het achtereenvolgens op tegen Tottenham (29 juli), AS Roma (1 augustus) en AC Milan (5 augustus). Op zondag 12 augustus staat dan de eerste wedstrijd van belang op het programma: de supercup tegen FC Sevilla.