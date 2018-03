Twee Belgen bij beste dribbelaars in Europa

Het internationale studiebureau baseert zich op cijfers van OptaPro, dat zowel het aantal dribbels per 90 minuten als het percentage geslaagde dribbels bijhoudt in de vijf Europese topcompetities (Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Engeland). En wat blijkt: de Belgen scoren goed.

Eden Hazard prijkt zelfs helemaal bovenaan de ranglijst als 'koning van de dribbel'. Voor Neymar Jr en Lionel Messi. Dat heeft hij vooral te danken aan zijn hoger slaagpercentage. Neymar (7,3 per match) voert immers meer dribbels uit dan onze aanvoerder van de Rode Duivels (6,4 per match), maar daartegenover staan ook meer mislukte dribbels. Het slaagpercentage van de Braziliaan strandt op 62 procent, net als Messi trouwens, terwijl Hazard 75 procent haalt.

De primus op dat vlak is evenwel een andere Belg: Mousa Dembélé. Die slaagt zowaar in 88 procent van zijn dribbelpogingen. Onwaarschijnlijk hoog. Al relativeert het CIES die cijfers ook wel door te stellen dat middenvelders sowieso hoger scoren inzake die slaagpercentages omdat zij vaker dribbels kunnen uitvoeren die weg van het doel gaan. Dit in tegenstelling tot aanvallers die acties in de gevarenzone moeten maken. Dembélé, dezer dagen in bloedvorm, staat op de vijfde plaats in de ranking van beste dribbelaars. In de top 100 die OptaPro samenstelde nog twee Belgische namen: Radja Nainggolan (plaats 57) en Kevin De Bruyne (98).

Wat verder opvalt is het hoge aantal Fransen en spelers uit de Franse competitie, wat volgens studiebureau CIES wijst op de uitstekende technische opleiding van de Franse clubs.

De volledige lijst kan je hier raadplegen.