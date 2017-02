Tweede leven voor Casa Hogar

'Het meest emotionele moment sinds het ontstaan van Casa Hogar was ongetwijfeld tweede kerstdag 2015, toen er plots aan mijn deur werd gebeld. Het was Juan Adan, een straatkind dat op zijn vijfde - samen met zijn broer - in Casa Hogar werd opgevangen. Hij vertelde me dat hij was afgestudeerd als IT-ingenieur en kwam langs om ons te bedanken. Een heel bijzondere namiddag', zegt Michel D'Hooghe, in 1986 delegatieleider van de Rode Duivels, die pas in de halve finale werden uitgeschakeld.

...