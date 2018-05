Twijfels rond Ousmane Dembélé

Toen FC Barcelona op 5 mei de clásico op gang trapte tegen Real Madrid, stond Philippe Coutinho, met 120 miljoen euro de duurste aankoop aller tijden van FC Barcelona, tussen de lijnen. Maar de op een na duurste zat op de bank. Ousmane Dembélé werd eind augustus voor 105 miljoen euro weggeplukt bij Borussia Dortmund om de leemte te vullen die het vertrek van Neymar liet, maar de Franse international kon dit seizoen op geen enkel moment overtuigen.

De 21-jarige spits liep meteen in zijn tweede wedstrijd voor Barça een ernstige spierblessure op in zijn dij. Niet zo verwonderlijk aangezien hij, om zijn transfer te forceren, een tijdje geweigerd had om te trainen bij Borussia Dortmund. Naar verluidt nam hij het tijdens zijn revalidatie ook niet te nauw met zijn dieet en schrokte hij geregeld fastfood naar binnen. Een privéchef van de club weigerde hij, maar onder druk van FC Barcelona nam hij toch een eigen kok in dienst. In januari was hij terug inzetbaar. Na twee wedstrijden moest hij het echter alweer laten afweten met een nieuwe spierblessure.

Begin februari leek het ergste leed geleden. Maar toen hij in de thuiswedstrijd tegen Getafe (0-0) mocht invallen, verloor hij exact 13 keer de bal in 27 minuten. Dat is niet meteen de norm voor een Barçaspeler. Een en ander maakt dat coach Ernesto Valverde niet al te veel vertrouwen in hem zou hebben. In de écht belangrijke wedstrijden van de tweede seizoenshelft liet hij hem meestal links liggen. Valverde heeft wel al gezegd dat hij volgend seizoen veel van Dembélé verwacht, maar het is ook bekend dat de club nog op versterking aast in het offensieve compartiment. Als daar nog een topspeler bij komt - voorzitter Josep Bartomeu gaf al toe dat er contacten geweest zijn met Antoine Griezmann - is de kans groot dat Dembélé weer naar de bank verhuist. En dat zou een slechte zaak zijn voor zijn marktwaarde...