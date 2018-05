U21-coach Walem: 'Bij Musonda is het altijd maar weer herbeginnen'

In Malta en Hongarije in september en in Zweden in oktober: de Belgische beloften (of U21) moeten nog drie voorrondewedstrijden afwerken op weg naar het EK 2019 in Italië. Met vijf overwinningen en twee gelijke spelen leidt België momenteel in zijn poule met drie punten voorsprong op Zweden, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. De poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK, de beste nummers twee spelen barragewedstrijden. Op zijn minst speelbaar dus voor de jongens van Walem.

'Bij de start van de voorrondes waren er vier kandidaten voor de eerste twee plaatsen', meent de bondscoach, 'Hongarije, Turkije, Zweden en wij. Momenteel zijn er nog slechts twee kandidaten voor het rechtstreekse ticket. Het verrast mij helemaal niet dat Zweden daar één van is. Van bij het begin wist ik dat ze sterker waren dan de andere landen. Die jongens spelen al vier, vijf jaar samen en behaalden mooie resultaten. We sluiten de kwalificaties af tegen hen. Het baart me geen zorgen dat we in Zweden moeten voetballen, want onze ploeg speelt beter op verplaatsing dan thuis. We ondervinden telkens moeilijkheden als we zelf het spel moeten maken tegen een blok dat laag verdedigt. In de omschakeling daarentegen gaat het heel snel bij ons met jongens als Landry Dimata, Aaron Leya Iseka, Dodi Lukebakio en Siebe Schrijvers. Ik zie vooral een team dat een goeie evolutie doormaakte. In onze laatste wedstrijd, thuis tegen Hongarije, voetbalden we super. Het was een beetje de bekroning van het werk en van wat we lieten zien in de vorige wedstrijden.'

Het geval Musonda

Walem had eerder al twee generaties Jonge Duivels onder zijn hoede. Onder meer die met Charly Musonda Jr, al zo vaak geroemd als grootste talent van zijn lichting, maar onder Walem hoort de Chelsea-huurling niet langer bij de nationale selectie. 'Ik ben niet diegene die de deur gesloten heef, dat deed hij', verduidelijkt de bondscoach. 'Ik heb hem opgeroepen, maar hij verkoos om niet te komen. Zogezegd omdat hij zich wilde concentreren op zijn werk bij Chelsea. Hij heeft me een boodschap laten bezorgen. Ik heb de bond gevraagd om het dossier in handen te nemen en dat is gebeurd.'

'Drie, vier maanden voordat hij die selectie weigerde, bracht ik een hele dag met hem door in Londen. Alles verliep vlot. Ik legde hem het project uit dat ik voor ogen had met deze nieuwe generatie beloften en sprak ook met Antonio Conte. Die zei me: 'Ik denk dat ik in de toekomst op hem ga kunnen rekenen als hij zich zo blijft ontwikkelen.' Ik vertrok uit Londen met een positieve indruk. Ik voelde dat Musonda er zin in had. Toen selecteerde ik hem en weigerde hij plots om te komen.'

'Musonda werd verondersteld een sleutelspeler te zijn in mijn ploeg, maar hij wilde niet komen. De jongens die wel kwamen, toonden hun kwaliteiten. Enfin bon, we zien wat er ondertussen met hem gebeurd is. Hij vertrok in januari naar Celtic Glasgow, maar hij speelde er niet. Bij Musonda is het altijd maar weer herbeginnen. Met alle respect, maar het gaat uiteindelijk maar om Celtic. Ik zag de Schotten aan het werk in de Champions League tegen Anderlecht en kwam tot de conclusie: normaal moet Musonda in die ploeg altijd spelen. Dat gebeurde niet en ik stelde vast dat hij opnieuw een zorg is.'

De ultieme verspilling van talent? Walem: 'Die jongen heeft alles. Werkelijk alles! Een ongelooflijk talent. Hij is snel, en technisch geweldig, hij ziet het spel en staat zijn mannetje in de duels. Kortom, hij heeft alle kwaliteiten om op het allerhoogste niveau te voetballen. Misschien hebben ze hem te vaak gezegd dat hij te mooi, te sterk, te goed was.'