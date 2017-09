UEFA opent onderzoek naar recordtransfers PSG

'De UEFA heeft een formeel onderzoek ingesteld naar de Parijs voetbalclub Paris Saint-Germain (PSG)', zo meldt de organisatie op haar website. De toptransfers bij PSG van de afgelopen dagen zijn bij de Europese voetbalbond namelijk niet onopgemerkt voorbij gegaan. De Parijse club legde 222 miljoen euro neer voor Neymar en 180 miljoen euro voor de uitleenbeurt van Kylian Mbappé. De UEFA wil weten of deze transfers in overeenstemming zijn met de Financial Fair Play-regels (FFP). De FFP stipuleert dat clubs financieel gezond moeten zijn en over een periode van drie jaar niet meer mogen uitgeven dan ze aan voetbalgerelateerde inkomsten binnenkrijgen.

Het nieuws over het onderzoek komt niet onverwacht. Eerder merkte Ivo Belet, Europees parlementslid voor CD&V en voetbalfan, al op dat de constructie die PSG heeft opgezet met AS Monaco voor de transfer van Mbappé een duidelijke omzeiling van de Financial Fair Play-regels is van de UEFA. 'Zelfs los van het feit of ze erin slagen deze recordtransfers financieel te verantwoorden, is het zonneklaar dat deze huurconstructie bedoeld is om de regels te omzeilen. En dan kan de UEFA niet anders dan optreden.'