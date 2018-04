UEFA zet vol in op vrouwenvoetbal: 'We geloven dat het the next big thing is'

De opkomst van de sociale media is voor Peter Willems de belangrijkste evolutie in de twaalf jaar die hij nu bij de Europese voetbalbond werkt. 'In onze contracten van twaalf jaar geleden was van Facebook nog geen sprake', zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine. 'Nu zijn we een marketingplan aan het schrijven voor vrouwenvoetbal, maar jonge meisjes kijken helemaal geen tv meer. Hen moeten we vinden waar ze nu zijn: op Facebook, YouTube en musical.ly.

'En als jongeren toch nog eens tv kijken, doen ze dat met 27 andere schermen bij zich. Die hele context schept uitdagingen, maar ook opportuniteiten. We moeten ervoor zorgen dat onze wedstrijden te zien blijven op tv, maar we moeten ons ook afvragen hoe we die matchen aantrekkelijk kunnen maken op de iPad en smartphone.

'De kunst is: mensen vinden die de jeugd aanspreken en hen linken aan onze competities. Vandaar dat we David Guetta (Frans dj, nvdr) strikten voor Euro 2016. Wat Adidas doet met zijn influencers, zoals TheF2 Freestylers en het Tango Squad, is ook interessant.'

Vrouwenvoetbal

Hij verduidelijkt in Sport/Voetbalmagazine het strategische plan om vrouwenvoetbal te promoten. 'We zijn nu bezig om van vier professionele speelsters YouTube-helden te maken. Elke week vloggen zij voor ons (vlog staat voor video weblog, een dagboek op het internet, nvdr). Ze tonen ons wat ze de hele dag doen: eten maken, naar de film gaan, trainen. Je kunt je niet voorstellen hoe populair dat is. Tik maar eens WePlayStrong in op YouTube. Dat is tof, hoor. (lacht) Ik kijk er zelf ook graag naar.'

De UEFA gelooft fel in de popularisering van vrouwenvoetbal, legt Willems uit: 'We geloven dat het the next big thing is. De vrouwensporten worden belangrijker, de Nikes van deze wereld investeren er sterk in en er is veel aandacht voor gender equality. Al die stromingen samen brengen een golf teweeg.

'We zijn nu een mooi investeringsplan aan het uitrollen om het vrouwenvoetbal in onze 55 federaties te doen groeien. Vooraf deden we veel onderzoek naar de redenen waarom meisjes graag voetballen en de redenen waarom jongens graag voetballen. Een jongen wil voetballen omdat hij de volgende Lionel Messi wil worden. Een meisje wil fun beleven met haar vriendinnen. Dus moet je dat vrouwenvoetbal anders benaderen.

'Zo verschilt in Denemarken de cursus om jongens te trainen van die om meisjes te trainen; bij meisjes moet je meer pleziermomenten inbouwen. Maar de allereerste stap die het vrouwenvoetbal nu moet zetten, is: het product goed ontwikkelen, anders kun je het moeilijk in de markt zetten. Als een meisje er door een advertentiecampagne van overtuigd wordt dat voetbal iets voor haar is, moet zij vlot de weg vinden naar een club. België doet het op dat vlak niet slecht, maar veel andere federaties hebben nog niet genoeg clubs.'

Bekijk hier de eerste episode van de WePlayStrong-vlog: