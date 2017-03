Uruguay rekent op topschutter Cavani in clash tegen Brazilië

Vier dagen na de 6-1-pandoering tegen FC Barcelona in de Champions League gaat PSG op bezoek bij Lorient, rode lantaarn in de Ligue 1. Om de blamage in Camp Nou uit te wissen en om voeling met leider AS Monaco te behouden, moet er gewonnen worden. De Parijzenaars voetballen niet wervelend, maar winnen met 1-2. De man van de twee goals: Edinson Cavani.

De Uruguayaanse spits is goed op weg om topschutter van de Franse eerste klasse te worden. De nummer twee op de lijst, Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), volgt al op respectabele afstand.

Ook in de Champions League vond de ondertussen al 30-jarige aanvaller makkelijk de weg naar doel: acht goals. Daarmee is hij voorlopig tweede in de topschuttersstand, na de onvermijdelijke Lionel Messi (11 doelpunten).

Ontbolsterd

De Uruguayaan kwam in 2013 voor 64 miljoen euro over van Napoli en is sindsdien in elk seizoen goed geweest voor meer dan twintig goals - alle competities inbegrepen - bij PSG. Toch bleef hij altijd in de schaduw van Zlatan Ibrahimovic, de Zweedse Eiffeltoren van Parijs.

Sinds diens vertrek afgelopen zomer lijkt de Uruguayaan helemaal ontbolsterd. 'Hij is geobsedeerd door het doel, hij geeft nooit op', zei David Trezeguet onlangs over hem.

In een recent interview heeft Cavani het over vissen - zijn favoriete hobby - en maakt hij een opvallende vergelijking: 'Een spits is als een visser die op de vis zit te wachten. Plots is hij daar, bijt hij en moet je hem binnenhalen. Je moet klaar zijn voor dat moment. Net zoals een aanvaller. Je werkt, je wacht en je moet het moment kunnen aanvoelen om die laatste beweging te maken en te scoren.'

Terugkeren naar Uruguay

En scoren, dat doet hij ook bij Uruguay. Meer dan zijn kompaan in de spits Luis Suárez. In de WK-kwalificatiecampagne in de Conmebol-zone maakte Cavani acht goals in twaalf wedstrijden. Daarmee is hij ook daar topschutter, voor Arturo Vidal (Chili) en Felipe Caicedo (Ecuador), beiden met zes doelpunten. Dankzij Cavani staat Uruguay voorlopig tweede in een poule met tien ploegen, waarvan alleen de eerste vier zich rechtstreeks kwalificeren voor het WK in Rusland. Morgen/donderdag spelen de Uruguayanen in Montevideo de topper tegen leider Brazilië.

Dat hij weer even in zijn thuisland kan toeven, zal Cavani deugd doen, want hij ontkent niet dat hij Uruguay enorm mist. 'Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan mijn stad, mijn vrienden en mijn familie daar denk. Dat is heel hard geweest voor mij. Niet de aanpassing op zich, maar om te wennen aan die situatie. En eerlijk gezegd: ik denk dat ik het nooit gewoon zal worden. Ik heb altijd zin om terug naar mijn thuis te gaan en naar de plaatsen waar ik als kind vaak kwam.'

Maar, zo zegt de spits, Uruguayanen zijn een speciaal volk. 'Ons land is gevormd door heel wat immigranten, die hun thuis moesten achterlaten en een nieuw leven hebben moeten opbouwen. Wij zijn dus geboren met die kwaliteit om ons aan te passen.'