Vader Courtois: 'Thibaut werd in Engeland verkeerd beoordeeld'

Het einde van Thibaut Courtois bij Chelsea werd er uiteindelijk een in mineur. Zijn afwezigheid op de trainingen van 6 en 7 augustus heeft het imago van Courtois bij de supporters bezoedeld. Omgekeerd heeft de familie Courtois zich nooit honderd procent gewaardeerd gevoeld over het Kanaal. 'Thibaut is in de fout gegaan tegen Barça en toen heeft iedereen zich op die match gebaseerd om te beweren dat zijn volledige seizoen slecht was. Dat was een totaal verkeerde voorstelling van de feiten', vertelt Thierry Courtois. 'Ik vind dat mijn zoon van in het begin verkeerd beoordeeld werd in Engeland. Neem nu David De Gea: hij werd helemaal anders behandeld. Vraag mij niet waarom, maar hij werd wél positief in de media opgevoerd.'

De ontvangst bij Real en zijn voorstelling als nieuwe galáctico zijn in niets te vergelijking met de setting in 2014 toen Courtois na drie jaar Atlético Mardrid zijn opwachting moest maken bij Chelsea. Nadat hij clubicoon Petr Cech van de troon stootte, staat Courtois op het punt hetzelfde te doen met Keylor Navas. Ondanks het respect dat de fans hebben voor de Costa Ricaanse doelman, lijken ze hun favoriet al te hebben gekozen. In een recente peiling uitgevoerd door Marca ziet 66 procent van de fans Courtois als de nieuwe nummer één in het doel. Slechts 17 procent verkiest Navas als eerste doelman.

Vorige week donderdag, op het moment dat Thibaut Courtois geïnstalleerd werd in het Witte Huis, claimde voorzitter Florentino Pérez met zijn gebruikelijk flegma dat Courtois het heden en de toekomst van de grootste en meest veeleisende club ter wereld belichaamde. Die extra druk jaagt de Belgische doelman geen schrik aan - van in zijn tienerjaren is hij het gewend om de hoogste normen te halen. In aanwezigheid van zijn ouders, broer, zus, ex-partner en zijn twee kinderen, doorstond Thibaut Courtois met verve zijn eerste mediaoptreden als speler van Real. Hij liet zichzelf verleiden tot het kussen van het logo van Real, naar eigen zeggen de club van zijn hart. 'Ik speel nu voor de club waar ik als kind altijd van gedroomd heb. Daarom heb ik het mezelf gegund om het logo te kussen. Ik had dat nooit eerder gedaan.'

Het gebaar viel niet in de smaak bij de socios van zijn ex-club Atlético Madrid, waarvan het bestuur tevergeefs getracht heeft om Courtois naar Madrid te repatriëren. 'Ik heb tal van voorstellen gekregen. Een paar waren financieel interessanter dan wat Real bood', legde Courtois uit tijdens zijn eerste persmoment in Santiago Bernabéu. Naast Liverpool was vooral PSG een serieuze kandidaat-overnemer. Met een héél aanlokkelijk voorstel hebben de Parijzenaars meer dan eens geprobeerd om zich tussen Real en Chelsea te wringen. Zonder resultaat. 'Ik wilde maar één ding: naar Real gaan en mijn kinderen vaker zien', was de eindconclusie van Courtois. Real en Courtois is dus een huwelijk dat berust op sportieve en emotionele funderingen. Een happy end dus voor de man met het grootste palmares uit het Belgische voetbal.