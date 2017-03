Vader Pozuelo: 'Zonder die contractdiscussie zou Alejandro nu nog bij Betis voetballen'

Van zijn zevende tot zijn eenentwintigste voetbalde Alejandro Pozuelo bij Real Betis, een van de twee belangrijkste clubs in Sevilla. Met een aanhang van bijna 40.000 socios mag Betis zich bij de grootste voetbalverenigingen van het land rekenen. Antonio Pozuelo, de vader van Alejandro, is al heel zijn leven supporter van de groen-witten. Toen Alejandro op 2 oktober 2011 in minuut 45 debuteerde in de hoofdmacht van de Béticos, maakte zijn hart dan ook een sprongetje. 'Dat deed me wel wat, ja. Maar kijk,' relativeert hij meteen, 'ik heb twee zonen. Voor mij is het belangrijk dat ze allebei een job en stabiliteit hebben in hun leven. Je moet weten dat er veel werkloosheid is in Spanje.'

Antonio volgt de wedstrijden van zijn favoriete ploeg vooral op tv. 'In het stadion kom ik niet meer zo graag. De supporters beginnen bij het minste te fluiten en er wordt heel wat narigheid geroepen. Daar kan ik niet zo goed tegen. Naar de matchen van de jeugdploegen ga ik wel nog graag kijken. Daar is het veel rustiger aan de zijlijn en zie je puurder voetbal.'

Hij laat het niet echt merken, maar het moet zijn Betishart pijn doen dat zijn zoon niet meer met passes strooit in het Estadio Benito Villamarín. 'Alejandro zat al meer dan een jaar in de A-kern, maar hij had nog steeds een contract van bij de jeugd. Zijn makelaar vond dat niet kunnen en hij ging aankloppen bij het bestuur. Dat wilde echter niet investeren in jongens uit de cantera en hield het been stijf. Het kwam tot een conflict tussen de directie en een aantal canteranos, want mijn zoon was niet de enige in die situatie. Het ergste was dat het bestuur de pers controleerde. Daar verschenen berichten dat Alejandro niet meer voor Betis wilde voetballen. Dat was erg zwaar voor hem, want als die onenigheid er niet geweest was, ben ik er zeker van dat hij hier nu nog zou voetballen.'

Zijn prestaties in het eerste elftal hadden de interesse van nogal wat clubs gewekt. In de pers was er zelfs sprake van Manchester United. Op een dag viel er een concreet voorstel in de bus. 'Terwijl dat gedoe rond zijn contract aansleepte, meldde Swansea City zich. Michael Laudrup was daar trainer geworden en wilde een team bouwen rond een aantal Spaanse spelers, zoals Alejandro, Michu, Pablo Hernández... Niet alleen sportief, maar ook financieel was dat een aanbod dat we niet konden negeren.'

Onder Laudrup verzamelde Pozuelo heel wat basisplaatsen, maar de resultaten vielen tegen. De Deense coach werd aan de deur gezet en zijn opvolger, Garry Monk, was een aanhanger van het kick-and-rushvoetbal, waarin geen plaats was voor Spaanse frivoliteit. Dat was meteen het einde van het Premier Leagueavontuur van Pozuelo.

(Steve Van Herpe)

Lees de volledige reportage over Alejandro Pozuelo in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 maart.