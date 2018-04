Valencia herleeft dankzij jeugdopleiding: 'Ons model werkt beter dan dat van Real'

Valencia bekleedt momenteel een mooie derde plaats in het klassement en dus mag de wedstrijd in Nou Camp weer bezien worden als een topper. Trainer bij Valencia is Marcelino, een man die rekening dient te houden met de politiek van 'eigen jeugd eerst'. Linksachter José Luis Gayà en winger Carlos Soler, op het verlanglijstje van Real Madrid, zijn vaste waarden. Ook Antonio 'Lato' Latorre, Nacho Vidal, Ferran Torres en Javier Jiménez pikken geregeld hun minuten mee. Zij zijn de uithangborden die nodig zijn om het hele jeugdproject te promoten.

De filosofie van Valencia CF kreeg vijf jaar geleden een herdruk. Dat gebeurde nog onder de vorige voorzitter, Amadeo Salvo Lillo, maar werd pas helemaal in uitvoering gebracht na de clubovername door Peter Lim. Academiedirecteur Luis Vicente Mateo: 'Er ontstond de voorbije vijf jaar een nieuwe dynamiek, met veel jonge, enthousiaste mensen. Als directeur van de jeugdacademie werk ik nauw samen met de marketingafdeling en de afdeling internationale projecten. Sinds kort hebben we samenwerkingen en academies overal ter wereld. Zoals in Maleisië met Johur Tiger en in Canada, New York, Miami en Sjanghai. Onze trainers blijven er één of twee jaar om een structuur op poten te zetten en onze methodiek te implementeren.'

Dat is niet altijd evident, want er zijn grote culturele verschillen. Mateo: 'In New York zijn de ouders doorgaans kapitaalkrachtig, ze denken dat ze onze trainers kunnen kopen om privébegeleiding te geven. Zoiets kan natuurlijk niet: voetbal is een collectieve sport, je kunt alleen evolueren door in groep te werken. In Maleisië vormen voedingspatronen en levenskwaliteit een probleem. Veel jongens van 14 jaar hebben er een rookverslaving of eten heel ongezond.'

Ondanks die internationalisering en implementatie van voetbalkampen overal ter wereld, blijft de focus van jeugdopleiding liggen op talent uit eigen regio. Mateo: '92 procent van onze jeugdspelers komt uit de eigen regio, en dat willen we zo houden. Die identiteit is ons zeer dierbaar. Die overige 8 procent komt uit de rest van Spanje. We hebben momenteel slechts één buitenlander in de rangen: Kangin Lee, een 17-jarige Zuid-Koreaan. Op zijn 11e kwam hij met zijn familie naar hier, op zijn 16e was hij al uitblinker in ons reserveteam. Een fenomeen! Hij staat nu dicht bij de A-ploeg.'

Mateo legt verder uit: 'De concurrentiestrijd met Barcelona en Real Madrid kunnen we niet winnen - hun jeugdbudget schommelt rond de 20 miljoen euro, dat van ons rond 1 miljoen euro - maar ik mag zonder schroom stellen dat ons opleidingsmodel beter werkt dan dat van Real Madrid. Daar hálen ze grote talenten, wij leiden ze zelf op. Tot hun 12e ligt de focus op individuele ontwikkeling: controles, passing, coördinatie, tweevoetigheid. Tot die leeftijd weet je meestal toch niet welke positie hen het best ligt. In een volgend stadium duw je de spelers al meer in een bepaald profiel en leer je hen nadenken over tactiek. Rond hun 16e à 17e leren ze te leven en denken als een prof.'

'Het verspreiden van ons merk en imago over heel de wereld is belangrijk voor de uitbouw van Valencia CF', besluit Luis Vicente Mateo. 'Wij zijn een topclub in Spanje, met een gewaardeerde opleiding, dat mogen we best wat meer in de verf zetten. Lange tijd waren we een traditieclub met veel geschiedenis, maar niet aangepast aan de 21e eeuw. Nu beschikken we over de beste faciliteiten en krijgen we internationale erkenning voor onze jeugdopleiding. Het levert zelfs sponsordeals op. Blu, onze nieuwe shirtsponsor, is er gekomen dankzij onze academie in Miami: de eigenaar van dat telecombedrijf is van daar afkomstig. Zonder die affiliaties en kampen zouden wij minder populariteit genieten. Nu leren kinderen in Sjanghai, Canada, de VS en België onze club kennen, terwijl ze anders misschien automatisch voor FC Barcelona of Real Madrid zouden kiezen.'