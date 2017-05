Van der Vaart stelt teleur in Denemarken

De ex-Ajacied maakte afgelopen zomer de overstap van Real Betis en werd met veel bombarie gepresenteerd bij FC Midtjylland. Maar met twee doelpunten in vijftien wedstrijden blijft Rafael van der Vaart (34) ver onder de verwachtingen in Denemarken. "Tot dusver hebben we te weinig teruggekregen voor het geld dat we betaald hebben", reageerde technisch directeur Claus Steinlein in de Deense krant Ekstra Bladet.

Vooral de fysieke paraatheid van de 109-voudige international vormt een struikelblok. Van der Vaart kon dit seizoen nog geen enkele keer de 90 minuten volmaken. In de verloren topper op 23 april tegen FC Kopenhagen verzamelde hij zelfs nog maar zijn eerste speelminuten van dit kalenderjaar. De middenvelder mocht toen dertien minuten opdraven en was wel meteen goed voor een assist op Gustav Wikheim, uitgeleend door AA Gent. Toch plaatste coach Jess Thorup hem de volgende match opnieuw op de bank. Van der Vaart reageerde diep ontgoocheld en verliet na de wedstrijd snel het stadion. "Het is normaal dat je teleurgesteld bent als je niet speelt, maar het was een tactische keuze van de coach en daar had hij begrip voor", verzekerde Steinlein.

Hoewel het van der Vaart sportief niet echt voor de wind gaat, mag hij financieel niet klagen. Met een maandsalaris van 90.000 euro, een megasalaris naar Deense begrippen, is hij veruit de best verdienende speler in de Superligaen. Midtjylland betaalt echter nog geen kwart van dat salaris. De rest wordt opgehoest door sponsors en Real Betis. Steinlein heeft dan ook absoluut geen spijt van zijn investering. "Commercieel heeft zijn transfer al veel opgeleverd en hij is een meerwaarde voor de jonge spelers. Rafa heeft nog een contract van een jaar lopen." Ook Van der Vaart zelf ziet het nog zitten: 'Als ik me lekker voel en fit ben, dan kan ik nog steeds die magische passes geven. Maar het is afhankelijk van mijn lichaam. Nu voelt het goed. Hopelijk sta ik nu aan de vooravond van betere tijden.'

Arne Blomme