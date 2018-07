Veel vreemd volk op het WK

Van de 736 spelers op het WK vertegenwoordigt negen procent (82 spelers in totaal) een andere natie dan zijn geboorteland. Marokko telde de meeste WK-gangers die niet geboren waren in eigen land. Liefst 62 % van de selectie had buitenlandse roots: acht werden geboren in Frankrijk, vijf in Nederland, twee in Spanje, één in Zwitserland en één ( Mehdi Carcela) in België. Frankrijk is met 50 WK-gangers die er geboren werden he...