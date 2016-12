Vertonghen: 'Niet vaak meer teruggedacht aan het EK'

Op voetbalvlak was er het EK in Frankrijk, waar de Rode Duivels de hoge verwachtingen niet helemaal konden inlossen. 'Zeer jammer, want we hadden verder kunnen geraken, maar we kenden ook pech met al die blessures. Het was frustrerend dat we daar met drie anciens naast elkaar in de tribune zaten', aldus Jan Vertonghen. 'De uitschakeling tegen Argentinië op het WK was ook een ontgoocheling, maar daar konden we nog mee leven, het was een sterke ploeg en er was ook nog Duitsland, dat terecht wereldkampioen werd. Op dit EK hadden we echt het gevoel: hier hadden we kunnen winnen. We waren allemaal tussen de 23 en 29 jaar, de beste leeftijd... zeer jammer. Voor iedereen. Maar ik heb er niet veel meer aan teruggedacht. Drie weken later begin je alweer aan een nieuw seizoen met Tottenham, dan zet je dat vrij snel opzij."

Op clubniveau kan de verdediger wel op een bevredigend jaar terugblikken, vindt hij: 'Ik was blij dat we met Tottenham Champions Leaguevoetbal wisten af te dwingen, dat was al sinds mijn komst een doel van de club. Het werd een beetje overschaduwd door het missen van de titel, maar persoonlijk heb ik nooit het gevoel gehad dat we daar echt kortbij zaten. We hebben bijvoorbeeld nooit aan de leiding gestaan, zoals Leicester wel deed.'

Voor Thomas Pieters werd 2016 het jaar van de mondiale doorbraak, met een vierde plek op de Olympische Spelen in Rio en begin oktober een uitblinkersrol tijdens de Ryder Cup, waar hij geschiedenis schreef als beste debutant ooit. Pieters: 'De Ryder Cup was persoonlijk top, maar we hebben daar als ploeg verloren, dus eigenlijk telt dat niet. Tot dan toe vond ik mijn seizoen zeer geslaagd, ook de manier waarop ik daarvoor een kwalificatie afdwong met een zege in Denemarken en een goeie prestatie in Rio. Maar na die Ryder Cup was ik emotioneel zo op dat mijn seizoenseinde de mist is ingegaan. Daar kan ik niet tevreden over zijn. Gelukkig heb ik nog de voldoening dat ik 2016 binnen de top vijftig van de wereld afsluit.'

