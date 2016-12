Videoref ter discussie na verwarring rond doelpunt Ronaldo op WK voor clubs (video)

De Champions League-winnaar was een maat te groot voor de kampioen van de Concacaf, de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond, maar zag zijn overwicht pas op slag van rust beloond worden. Het was de Fransman Karim Benzema die de Koninklijke in de toegevoegde tijd van de eerste helft op voorsprong trapte. Ook na de pauze kregen de Madrilenen, in 2014 al eens winnaars van de 'FIFA Club World Cup', meerdere kansen om te scoren, maar dat lukte aanvankelijk niet meer. Drie minuten in de toegevoegde tijd trapte Gouden Bal-winnaar Cristiano Ronaldo de 2-0 dan toch tegen de touwen.

Verwarring

Het doelpunt van CR7 werd na lang aarzelen afgekeurd door de Paraguayaanse scheidsrechter Enrique Caceres, maar na overleg met de videoref uiteindelijk toch goedgekeurd. Dat zorgde voor chaotische taferelen in het International Stadium Yokohama.

Realtrainer Zinedine Zidane sprak zich na de match uit over de gebeurtenissen. 'Ik heb mijn gedachten en het komt dat er verwarring is ontstaan over onze tweede goal. We hebben geen controle over wat men wil doen om de zaken te verbeteren met behulp van technologie. Maar als het de bedoeling is om het voetbal vooruit te helpen, dan moeten een aantal zaken duidelijker worden'.

Test

Het WK voor clubs is het eerste internationale evenement waar - bij wijze van test - met een zogenaamde videoreferee wordt gewerkt.

Ook in de eerste halve finale, woensdag tussen Kashima Antlers en het Colombiaanse Atletico Nacional (3-0), speelde de videoref een belangrijke rol. Die oordeelde dat er in de 33e minuut een overtreding in het strafschopgebied werd gemaakt op een van de spelers van Kashima. Scheidsrechter Viktor Kasai had de overtreding zelf niet waargenomen en gaf de strafschop pas na een seintje van de achter televisieschermen zittende Nederlander Danny Makkelie. Shoma Doi benutte de elfmeter en zette zo zijn ploeg op weg naar een 3-0 zege.

Finale

De Japanse kampioen wordt zo de eerste Aziatische club in de finale van een WK voor clubs. De finale tussen Real Madrid en Kashima Antlers wordt zondag in Yokohama gespeeld. (KVDA)