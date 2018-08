Vier jaar cel voor José Maria Marin in FIFA-schandaal

Marin was één van de zeven bobo's die eind mei 2015 in Zürich door het Zwitserse gerecht werden opgepakt. In november 2015 werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij in december 2017 schuldig bevonden werd aan corruptie, bankfraude en witwasserij. Marin zou als bondsvoorzitter 6,5 miljoen dollar aan smeergeld in ontvangst genomen hebben.